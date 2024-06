La nova orientació, a debat

El Consell General viu a partir d’aquesta tarda el primer debat d’orientació política de la legislatura. Tretze mesos després de la investidura, Xavier Espot compareix davant la cambra per reformular les línies mestres i el full de ruta del Govern, un calendari marcat per l’agreujament de la crisi de l’habitatge i el debat públic sobre l’associació amb la Unió Europea. Les dificultats del mercat immobiliari, la falta de parc de lloguer i els elevats preus han esdevingut el principal maldecap de l’executiu, que ha hagut de fer front a la mobilització ciutadana. La pressió del carrer ha contribuït a un canvi d’enfocament del Govern que, davant l’escassa incidència de les polítiques més ortodoxes, ha incorporat mesures que, anteriorment, havia descartat, unes propostes molt allunyades de l’ideari tradicional de DA i que preveuen restriccions en els apartaments turístics o la cessió temporal i obligatòria dels pisos buits. Més enllà del grup d’Andorra Endavant, si alguna discrepància ha despertat el canvi, que s’inclourà en una llei òmnibus centrada en el creixement sostenible i la potenciació de l’habitatge, ha estat dins de la mateixa majoria. El suport sense fissures dels membres del Govern, independentment de la parròquia d’origen o de la tendència política de cada ministre, no ha estat tan unànime al grup parlamentari, als comuns o dins del partit. El contingut del projecte de llei evidenciarà com de porós ha estat l’executiu als plantejaments del sector més crític. El debat parlamentari sobre l’acord amb la UE tampoc ha de provocar sorpreses majors, especialment després que l’Empresa Familiar Andorrana fes saltar la llebre dilluns amb un posicionament equidistant respecte al text, sobre el qual no es pronunciarà fins entrada la tardor, i el lament per l’intervencionisme públic en matèria salarial i d’habitatge. Un bon avançament per al debat sobre la nova orientació del Govern, que ha desorientat els sectors més tradicionals i liberals de l’economia andorrana i els mateixos partits que fins ara defensaven en solitari les mesures.