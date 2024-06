Dimarts passat va ser un dia trist per a l’esport andorrà per la decisió de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) de no atorgar ni el Campionat del Món d’esquí del 2029 ni el del 2031, que organitzaran Narvik (Noruega) i Val Gardena (Itàlia), respectivament. Una decepció en tota regla que no posa en entredit l’aposta que ha fet el Principat en els darrers anys de ser un país d’esports. Ho hem pogut veure aquest cap de setmana amb la celebració de dos esdeveniments esportius de gran envergadura. Un, l’Spartan Race, per la gran quantitat de persones que ha portat entre esportistes i familiars. L’altre, la doble prova del Campionat del Món de trial. L’Spartan Race, a tall d’exemple, ha portat al Principat 5.500 persones, 4.500 esportistes i 1.000 acompanyants. A la presentació fa uns dies de la prova, la novena que es fa al país, el cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, es congratulava pel retorn d’un esdeveniment que “aporta gent a la parròquia, i un valor de riquesa i feina als diferents sectors”, a més de destacar que “és important que el comú sigui present per fomentar esdeveniments com aquest els mesos de temporada baixa”. En la mateixa línia, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, destacava que “Andorra Turisme aposta per aquesta prova perquè es reverteix en una part del país, també a les parròquies veïnes, i es genera gran riquesa”, i detallava que dels 4.500 participants de les curses del cap de setmana, un 97% són turistes i, segons dades d’edicions anteriors, venen amb una mitjana de 3,2 persones i fan 2,2 nits d’estada al país. Sant Julià de Lòria, per la seva banda, també s’ha vist beneficiada econòmicament per una doble prova del Campionat del Món de trial, que fa 27 anys que se celebra a la parròquia. Dos grans esdeveniments, repetim, en un únic cap de setmana. Andorra pot dir ben orgullós que és un país d’esports, ja que al llarg de l’any esdevé l’amfitrió de nombroses proves d’elit de diverses disciplines com el Mundial de BTT, la Trail 100 Andorra o l’Andorra Epic Pyrénées.