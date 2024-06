La vergonya del contraban

L’arribada del bon temps no li ha anat bé al Pas de la Casa. En els darrers dies s’ha pogut veure pel poble encampadà una imatge vergonyosa de la qual el Principat té part de culpa. La imatge no és res més que la de desenes de passadors que venen al Pas de la Casa a comprar cartrons de tabac per fer contraban a l’altra banda de la frontera. Segons expliquen els botiguers i els veïns de la localitat, es poden veure corredisses dins del poble entre els contrabandistes i la policia que intenta detenir-los. La majoria de vegades sense èxit. La situació és tan extrema que fins i tot la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha proposat mesures contundents per frenar una activitat que deixa en mal lloc Andorra de cara al seu veí del nord, França, que és qui pateix les conseqüències d’aquesta activitat il·legal. Mas, en declaracions a Diari TV, proposava intensificar les mesures que es prenen contra les botigues que venen més tabac del que poden. Aquests establiments són els que nodreixen de tabac els passadors que venen del nord. La cònsol major assenyalava que “cal més contundència amb el comerç que ven per damunt del que està permès. Ja hi ha hagut casos de sancions econòmiques importants, però s’ha d’anar més enllà i se’ls ha de retirar la llicència”. Una mesura radical, però que potser és l’única que pot posar fi a la situació que s’està vivint al Pas. Una mesura que, tal com indicava Mas, s’ha de complimentar amb la presència de més agents de policia per controlar aquesta actuació de venda il·lícita. La cònsol major d’Encamp admetia que des del comú s’assumeix que la imatge de desgavell generada pels contrabandistes “no és la que els comerciants i ciutadans volen projectar”. No és fàcil acabar amb una activitat com la del contraban al Pas de la Casa tenint en compte que també es depèn de les autoritats franceses, que han de fer la feina de control i detenció a l’altra banda de la frontera. Però des d’Andorra s’han de posar tots els pals possibles a les rodes dels contrabandistes i dels que es beneficien del tràfic.