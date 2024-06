Perseverar

Les mirades de tot un país estaven dirigides ahir al vespre cap a Reykjavík, la capital islandesa. El consell de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) va anunciar-hi la seu del Mundial del 2029, una cita a la qual Andorra aspirava amb dues rivals d’entitat, com són Narvik (Noruega) i Val Gardena (Itàlia). En aquesta segona oportunitat –ja vam presentar candidatura per al campionat del 2027– els màxims responsables de l’esquí mundial tampoc van fer-nos confiança. Es van decantar per la ciutat escandinava, que amb una proposta ben estructurada va convèncer els representants de la FIS. Tampoc es faran el 2031, ja que es va votar la candidatura italiana per acollir la cita mundialista. Andorra pot estar, no obstant això, satisfeta del treball i del projecte presentat. El gran diferencial de la candidatura és que va més enllà d’una estació, una serralada, una parròquia o la vall d’Orient. És un projecte de país que de manera conscient o inconscient fa dècades que es treballa, des de les primeres proves locals celebrades als camps de neu fins a les FIS, les Copes d’Europa o les finals de la Copa del Món, i que va molt més enllà de les persones que han encapçalat la candidatura aquests dos darrers anys o de les que van treballar a la presentada el 2022. Andorra mereix un Campionat del Món d’esquí i ha de continuar perseverant-hi. S’ho han guanyat els camps de neu i tots els que han contribuït a convertir-nos en una destinació de neu de referència; els professionals del sector turístic que han acompanyat el creixement amb un producte de cada cop més qualitat; els corredors, els tècnics, els clubs i la federació que han realitzat un salt de competitivitat; les institucions que han apostat per una indústria sense la qual no s’entendria l’evolució experimentada pel país; els voluntaris que dediquen el seu temps a una idea comuna, i la ciutadania en general, que hi dona suport. Des d’avui mateix hem de començar a treballar per buscar els punts de millora del projecte amb l’objectiu que Andorra 2033 passi del desig a la realitat.