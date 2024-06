Un Estat més digital

Andorra és líder europeu en infraestructures de telecomunicacions. El darrer índex d’economia i societat digital així ho confirma. Aquest indicador, anomenat DESI d’acord amb el seu acrònim en anglès, mesura el progrés digital dels estats. Mesura la competència digital dels ciutadans, el grau de transformació de les empreses, la digitalització dels serveis públics i la xarxa de telecomunicacions. I és en aquest darrer eix en què els resultats encara han millorat. Si el 2021 Andorra ja liderava aquest indicador amb una puntuació de 77 sobre 100, sis punts per sobre la mitjana europea, el 2023 ha crescut fins als 85 en uns resultats que posen en relleu l’excel·lent cobertura i capacitat de la fibra òptica i el mòbil. L’altre indicador on s’ha avançat de manera ostensible, del lloc 29 al quatre al rànquing europeu en quatre anys, és el de les competències digitals, que valora l’ús generalitzat d’internet, les competències dels ciutadans i el nombre d’especialistes. En els altres dos indicadors Andorra es troba per sota de la mitjana europea, però mentre que en digitalització dels serveis públics s’ha passat d’una puntuació de quatre a 55, situant-nos en la 27a posició i evidenciant el salt que ha suposat el programa de transformació digital del Govern, en grau de transformació de les empreses privades estem clarament estancats. 30 punts el 2021 i 31 el 2023 demostren que cal treballar molt per aconseguir un canvi radical del model de negocis de les empreses, que les faci més eficients i més rendibles amb la utilització del big data, programes avançats de gestió, la tecnologia al núvol o el comerç electrònic. El programa de transformació digital que ha creat un pla específic per afavorir la digitalització del teixit productiu es veu obligat ara a replantejar-ho per posar el focus en aquesta qüestió, fonamental per a la diversificació econòmica i per fomentar la competitivitat. I el replantejament de la secretaria d’Estat passa per incrementar l’acompanyament, la personalització amb solucions més específiques i la millora del finançament.