Cridats a protegir la llengua

La legislació ja és efectiva però necessita un desplegament normatiu en què s’està treballant intensament. Un desenvolupament reglamentari que per primer cop afecta Immigració: el reglament de la propera quota general de residència i treball haurà de contemplar el requisit de superar una formació bàsica de llengua catalana per tal de poder-la acreditar quan el resident hagi de renovar el permís passat un any. És una de les grans novetats del nou marc normatiu i que té l’objectiu d’apuntalar l’idioma com a eina d’integració a través d’unes obligacions de coneixement que s’aniran desplegant de manera progressiva. I si una qüestió ha quedat clara els últims mesos és l’efecte positiu que una modificació d’aquest calat ha tingut entre la població, ja que ha disparat l’interès en els cursos de català que imparteix el Govern i ha triplicat el nombre d’assistents als centres que en faciliten l’autoaprenentatge quan encara no és un requisit de caràcter obligatori. Dissabte va arrencar una nova convocatòria d’exàmens oficials que ha constatat en xifres que l’interès a obtenir, a més, un títol oficial va a l’alça. Destaca el Govern del nou marc normatiu la corresponsabilitat que emana en la protecció i difusió de la llengua. És una tasca essencial que transcendeix de l’administració central i que interpel·la els comuns, el Consell però també el teixit empresarial i social. Els recursos limitats de Política Lingüística no podien arribar a tot arreu i la nova legislació ho ha corregit. Era absurd que els mateixos comuns no tinguessin l’obligació de garantir el bon ús de l’idioma en tots els serveis de la seva competència. O no usar tots els recursos d’inspecció de l’administració per garantir, també, el compliment de la legislació sobre la llengua. No és afany persecutori, és vetllar per la vitalitat d’un tret identitari, que no és una qüestió menor. En pocs mesos es llençarà una campanya per difondre totes les novetats legislatives i si bé la sensibilització ha de tenir caràcter prioritari, no ha de suposar cap complex sancionar quan es determini que està justificat.