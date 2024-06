Els sous a l’administració

Aquesta setmana s’ha obert un nou edicte per cobrir places d’agent de duana. Són vuit per cobrir vacants i també llocs de nova creació per fer front a un major volum de feina. Fa quatre mesos se n’havia convocat un de deu places i el resultat van ser quatre candidats. És un resultat que fonts sindicals atribueixen a la mateixa explicació que donen agrupacions homòlogues d’altres cossos especials: unes retribucions salarials que han deixat de ser atractives. Els futurs agents que s’incorporin, segons l’edicte publicat, percebran al tomb dels 1.900 euros mensuals bruts (amb tretze pagues). L’informe encomanat per l’executiu haurà de determinar elements com ara si les retribucions són conformes al que perceben professionals de cossos similars i amb funcions similars de territoris també similars. La qüestió no és menor perquè la despesa salarial té un pes notable en els pressupostos estatals i, a més, les reivindicacions transcendeixen del que és pròpiament la funció pública. Aquesta setmana l’assemblea dels treballadors del SAAS votava majoritàriament reclamar la prima per objectius perduda el 2012 a partir del 2022. Caldrà veure quants treballadors dels 1.200 que integren la parapública s’hi sumen i el recorregut que pot tenir la demanda, però és una altra petició que pot impactar en els pressupostos estatals. El cost salarial no pot créixer de manera infinita i el Govern haurà d’avaluar què pot assumir i què no. Probablement, les noves generacions de funcionaris estan pagant errors del passat, amb retribucions elevades que s’han hagut d’anar mesurant alhora que creixia la plantilla. Però l’interès d’un lloc de treball a l’administració ha de transcendir del sou inicial que s’ofereix. I el Govern ha de saber vendre des dels beneficis socials inherents a la funció pública –condicions de jubilació, oportunitats per conciliar–, a la carrera professional que s’hi pot fer. I òbviament introduir les millores necessàries en aquests beneficis i oportunitats que s’ofereixen al treballador públic per esdevenir més competitiu.