Firar-se a Madrid

El bon moment pel qual passa la literatura andorrana i la indústria editorial s’ha de reivindicar i aprofitar. El darrer Sant Jordi va mostrar la bona salut dels nostres autors i la connexió amb els lectors que no dubten, com a mínim en aquesta diada, a apostar per la producció local. Aquest fenomen ha anat acompanyat de la irrupció d’editorials al país orientades a disciplines i públics objectius diferents, que s’han sumat als segells tradicionals, aquells que han resistit el pas dels anys amb perseverança i tenacitat. L’edició pensada només des de la militància i el voluntarisme té un escàs recorregut. La salut financera pesa tant o més que un catàleg d’escriptors atractiu o un producte cuidat i mimat. Els negocis han de ser viables i en un mercat globalitzat, marcat per les economies d’escala, resulta difícil per a una empresa andorrana ampliar audiències i poder fer arribar l’obra a l’estranger. El suport públic no es pot concebre només des de l’òptica de la subvenció, sinó que la promoció i la logística són imprescindibles per fer el salt qualitatiu. La presència a la Fira del llibre de Madrid, que arrenca avui al parc del Retiro, té, per segona vegada, un estand andorrà amb els 140 títols editats al país en català i castellà, nou editorials diferents i amb Joan Peruga com a autor destacat. La col·laboració entre l’associació que agrupa les empreses del sector i el ministeri de Cultura és essencial per obrir nous mercats. I en aquest procés d’internacionalització, que en un futur podria buscar noves destinacions amb la mexicana Fira de Guadalajara, ha tingut un paper destacat Trotalibros, l’editorial que comandada per Jan Arimany ha publicat en els poc més de tres anys de vida 35 llibres, la majoria dels quals d’autors internacionals i en castellà. La internacionalització no passa només per la promoció exterior, el procés d’acompanyament ha d’incloure el suport a la traducció de les obres en altres llengües i també facilitar una xarxa de distribució que garanteixi que les obres puguin arribar, per exemple, a les principals llibreries catalanes.