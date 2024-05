No refiar-se de les enquestes

El darrer Observatori d’Andorra Recerca+Innovació i el primer d’aquest any sembla haver reduït un pèl la pressió. L’enquesta, realitzada entre el 15 de febrer i el 5 de març, els resultats de la qual van presentar-se ahir, rebaixa del 80% al 70% el nombre de ciutadans que es mostren especialment preocupats per la situació del mercat de l’habitatge, ja sigui per l’elevat preu o la manca d’oferta. Però que ningú s’enganyi, més enllà que els participants fossin preguntats a les acaballes de la temporada d’hivern, quan es redueix la pressió sobre els pisos i amb una pròrroga dels lloguers recentment decretada, no hi ha hagut cap canvi substancial en el guió. En opinió dels responsables de l’Observatori, l’espectacular augment en l’onada anterior de l’enquesta podria estar relacionat amb el clima de protesta ciutadana que es va produir a final de l’any passat, una mobilització que en els darrers mesos ha perdut intensitat, com demostra la convocatòria del darrer primer de maig. Les administracions tenen clar que la lluita contra la carestia de l’habitatge, en preu i disponibilitat, és una cursa de fons amb accions que poden trigar anys a reflectir-se sobre el mercat. La construcció d’habitatges a preu assequible és una bona mostra de les dificultats per incrementar el parc de lloguer. Que en pocs mesos el percentatge s’hagi reduït deu punts percentuals no és lamentablement senyal de res perquè ni ha augmentat el parc immobiliari, els preus han continuat pujant i el gran paquet de mesures per sumar al mercat un miler i mig de pisos buits no es va anunciar fins entrat el mes d’abril. Faria bé l’executiu de no refiar-se i esmerçar esforços a presentar-les al més aviat possible, perquè l’habitatge no tan sols es manté com la principal preocupació de set de cada deu persones, sinó que no hi ha perspectives de millora immediata. I tancar la proposta de llei és alhora sinònim de posar fi al debat intern de DA i els seus socis de Govern sobre la conveniència o no de posar fre als pisos turístics per desviar els immobles al lloguer.