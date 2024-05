Talls desproporcionats

Els pagesos catalans han anunciat un nou tall de màxims a la frontera entre Espanya i Andorra per a dilluns vinent. Durant 24 hores, si es compleix l’amenaça de la coordinadora Revolta Pagesa, que convoca la protesta, l’accés a Andorra des de l’N-145 estarà totalment tallat. Els promotors han confirmat que només permetrien el pas dels vehicles d’emergència, com si això no fos una obligació moral i legal. Les simpaties que podia despertar el moviment dels pagesos europeus s’esvaeixen gradualment amb accions desproporcionades i difícils d’entendre, més destinades a assolir notorietat que a influir sobre els organismes competents. Perquè, quin sentit té tallar un dels dos accessos per carretera a Andorra, l’únic des d’Espanya, per protestar contra la normativa de la Unió Europea pels productes agraris dels països membres i el suposat greuge respecte a la mercaderia procedent de tercers països? L’única explicació que pot preveure’s és, ateses les característiques de l’N-145, que amb molt pocs efectius s’aconsegueix tallar l’entrada i sortida d’un país amb l’impacte mediàtic que se’n desprèn. Els mateixos veïns de l’Alt Urgell, conciutadans de la majoria de participants en la concentració, seran els més afectats per aquesta acció arbitrària. Les relacions econòmiques entre les comarques pirinenques catalanes i Andorra són tan intenses que un tall té un impacte important per als dos territoris, amb un flux econòmic i uns llaços socials notoris. El miler i mig de treballadors que diàriament travessen la frontera i les empreses andorranes que els contracten seran els primers damnificats, però l’afectació va molt més enllà. El dret de manifestació empara les mobilitzacions, però exigeix que hi hagi una proporcionalitat i una causalitat que no es produeix en la mobilització de Revolta Pagesa, en ser un conflicte totalment aliè a Andorra i a la seva capacitat d’influència. És per això que les autoritats andorranes han d’exigir a Espanya que es minimitzin els talls per assegurar el principi universal de la lliure circulació entre països.