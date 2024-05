Inversors més protegits

La crisi econòmica del 2008, que va originar-se en el sistema financer amb les hipoteques subprime als Estats Units per acabar esdevenint global, va posar sobre la taula les dificultats dels clients per entendre els productes en què invertien, cada cop més opacs i complexos. La indefensió dels ciutadans amb poca o nul·la cultura financera va suposar l’empobriment de moltes famílies i una caiguda del mercat immobiliari que es va traslladar després a la resta de l’economia amb la gran recessió. Aquella greu crisi va intensificar el convenciment dels reguladors internacionals de la necessitat d’implementar mecanismes de protecció dels clients bancaris. En aquest marc cal interpretar la promulgació de la directiva comunitària MIFID, que regula la prestació de serveis d’inversió i que Andorra ha incorporat al seu ordenament: formar part del mercat monetari de la Unió Europea, ratificat pel Consell el 2011, i disposar d’unes normes alineades internacionalment atesa la connexió dels mercats financers. El parlament va aprovar en la sessió celebrada ahir una nova llei destinada precisament a adoptar els principis de la segona versió de la normativa MIFID, en vigor des del 2017. La normativa estableix amb major claredat l’assessorament i serveis prestats per les entitats als clients i les normes de conducta, els mecanismes de protecció de l’inversor classificats segons la seva cultura financera i perfil de risc, les obligacions d’informació subministrades tant abans com després de la contractació d’un producte, la transparència de les operacions o les mesures per evitar l’abús de mercat. Ho va resumir planerament el ministre Lladós: “S’ha d’estar segur que el client coneix el que se li està oferint, el que pot guanyar, però també el que eventualment pot perdre.” És, per tant, una normativa, aprovada per consens de totes les forces, que afectarà el gros dels ciutadans en algun moment i que pot condicionar decisions crucials. No ocuparà grans titulars, però fa més fàcil la relació entre les entitats i els usuaris.