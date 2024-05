Seguretat ciutadana

Andorra continua sent un país que pot presumir de la seguretat. La població continua valorant amb nota molt alta el fet de poder caminar amb tranquil·litat sense por -amb excepcions, evidentment- de patir un altercat. Vivim en un entorn on la criminalitat va en augment i el clima d’inseguretat a les grans ciutats europees s’està convertint en crònic. Sovint els esforços i la bona feina dels cossos policials es veuen entelats per unes lleis molt laxes que permeten la reincidència i que la feina policial hagi estat en va. La seguretat no té preu, no se li pot posar un valor, però és molt apreciada pels visitants i especialment pels residents que no dubten a lloar aquesta sensació. Lògicament hi ha factors claus: el bon fer dels agents de l’ordre, una societat que es rebel·la davant qualsevol repunt i un territori on aquells que delinqueixen saben que és difícil escapar. Ha de quedar clar, també, que la seguretat no ha de ser a costa dels drets dels ciutadans. La població europea demana més qualitat de vida i entén la seguretat com un aspecte d’aquesta. La sensació d’inseguretat és un gran problema al continent. Aquesta creix amb la incertesa de la vida moderna, comporta la intolerància i reforça aquells que demanen més repressió. La delinqüència, la por, la inseguretat, la desocupació, la immigració, la desprotecció social o la desigualtat, entre altres qüestions, no han de ser enteses com a problemes socials separats, sinó com a peces del mateix trencaclosques d’una societat complexa. En la passada celebració de la patrona de la Policia, el seu director, Bruno Lasne, va fer públicament una demanda i va xifrar en 300 els agents que haurien de conformar l’equip de professionals a final de la legislatura, quan en l’actualitat el cos policial compta amb 256. Lògicament des del ministeri d’Interior es descarta aquest salt de manera tan ràpida. Lasne, com sempre ha passat durant aquesta festivitat, va fer una reivindicació que considera proporcional, tenint en compte que hi ha un policia per cada 337 residents i 36.000 visitants.