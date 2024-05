El cas d’èxit de Cellab

L’empresa Cellab va fer les seves primeres passes l’any 2014. La primera companyia andorrana de biotecnologia, establerta a Sant Julià, va ser concebuda inicialment com a banc de cèl·lules mare neonatals i adultes. La seva activitat es va ampliar el 2020, coincidint amb un canvi de propietat, amb una línia centrada en la fabricació de medicaments de teràpies avançades per a assajos clínics d’hospitals i grups de recerca de tot Europa. Cellab ha desenvolupat també, ja de manera més recent, un departament d’I+D per desenvolupar els seus propis medicaments. Aquest cas d’èxit s’ha convertit en un dels símbols de la diversificació econòmica a Andorra juntament amb un grapat d’altres societats capaces de treballar des del Principat per al món. Seria el cas de Tag Systems, que afronta precisament en aquests moments un relleu a la direcció general, Nice Fruit, Commençal o Soadco. Són empreses que, des de la innovació i la tecnologia, s’han fet un forat en mercats internacionals extremament competitius i amb activitats d’alt valor afegit, que generen llocs de treball qualificats i riquesa al país. Cellab ha rebut un impuls fonamental amb la certificació com a fabricant de medicaments de teràpies avançades sota els estàndards de les normes de correcta fabricació (GMP en les seves sigles en anglès). Aquesta homologació, supervisada per l’Agència Espanyola del Medicament i els Productes Sanitaris, li permet formar part d’un reduït club d’empreses internacionals en una àrea de la biotech en creixement exponencial. Més enllà de la fiscalitat, un factor diferencial per atreure capital estranger, els canvis legislatius en matèria societària i en el marc legal de la biomedicina i la biomèdica han estat palanques determinants per a aquesta llavor d’un nou ecosistema en què el centre de recerca de Grifols havia de ser una de les potes. Cellab té per davant un prometedor futur amb el paraigua de les certificacions europees que garanteixin els màxims estàndards internacionals i amb investigacions en marxa de resultats prometedors.