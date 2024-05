Mals auguris per Grifols

Els detractors del projecte de Grifols estan d’enhorabona. El centre de recerca que la multinacional projectava a Ordino i que ha estat objecte de polèmica encesa a la parròquia i en l’àmbit nacional sembla que difícilment tirarà endavant. El projecte, que ha comptat amb el suport explícit del Govern, es troba paralitzat. La greu crisi financera que ha viscut l’empresa, que forma part de l’IBEX espanyol, que va ser objecte dels atacs del fons baixista Gotham City Research, va comportar el mes de febrer passat la sortida dels òrgans de gestió de la farmacèutica de la família Grifols. I amb aquesta sortida encara s’allunyava més la possibilitat que Andorra aculli un centre d’alta tecnologia que, per si sol, permetria desenvolupar un ecosistema al voltant de la biotecnologia. Si s’acaba produint la retirada de Grifols, serà per circumstàncies alienes a Andorra i directament relacionades amb el difícil moment pel qual passa la societat, que ha perdut un 40% de valor durant el 2024. Són molts els que des d’aquí hi han posat pals a les rodes, amb missatges alarmistes al voltant de la perillositat d’un laboratori P3, equiparable en risc al de molts hospitals, apuntant el tracte de favor a la multinacional, recorrent a totes les instàncies judicials possibles, plantejant inversemblants candidatures electorals per aturar-lo o promovent marxes i concentracions d’escàs recorregut. Perquè fer més soroll no és sinònim de ser més o de tenir raó. El Govern, potser superat pels esdeveniments, ha donat fins ara respostes ambigües i imprecises sobre la situació del centre projectat. Ni el cap de l’executiu dimarts ni el ministre portaveu ahir van donar una resposta clara sobre els passos a seguir a partir d’ara, remetent-se a l’ADI. Lamentablement, l’agència de promoció econòmica ben poca cosa tindrà a dir, ja que la pilota és a la teulada de Grifols. Amb el fracàs, qui més hi perdria no és Grifols, el comú d’Ordino o el Govern, sinó el país, que es queda sense una oportunitat única de posicionar-se en un sector punter que justifica tots els esforços que s’hi han esmerçat.