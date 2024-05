Acord sanitari amb França

El Consell General ha entrat a tràmit l’Acord marc entre el Govern del Principat i el de la República Francesa sobre cooperació sanitària transfronterera. Un acord que es va signar el març del 2023 a París entre els titulars de Salut del dos governs, en el cas andorrà, Albert Font. El conveni entrarà en vigor quan els dos parlaments, el del Principat i el francès, l’aprovin i permetrà que els ciutadans d’Andorra puguin beneficiar-se del sistema sanitari de la regió d’Occitània. Igualment, els occitans es podran beneficiar de la salut andorrana. Com diu l’exposició de motius del text que ara es troba en període d’esmenes, la cooperació ha d’afavorir el treball conjunt per donar resposta als reptes identificats en el territori concernit ‒derivats de l’envelliment de la població, l’orografia i l’accés als serveis de salut‒ i l’intercanvi d’informació clínica entre els professionals de la salut, així com el desenvolupament de solucions tecnològiques com la telemedicina o els equips sanitaris itinerants. El conveni es vol treure endavant, diu el text, “conscients del fet que existeix una mobilitat creixent entre les poblacions d’Andorra i França i que en aquests últims anys s’ha posat de manifest la importància de desenvolupar vies de cooperació transfronterera amb la finalitat de poder oferir a les poblacions de les regions frontereres un millor servei i una resposta ràpida en cas d’extrema necessitat”. Es tracta d’una cooperació que s’ha de concretar mitjançant accions específiques i conjuntes que permetin garantir una atenció adequada a les poblacions transfrontereres en situacions de crisi sanitària, en períodes de màxima afluència turística o en casos de catàstrofes naturals. Aquesta cooperació entre estats, tot i que no existia cap conveni signat, es va viure durant la quarta onada de la pandèmia de coronavirus, l’agost del 2021, quan el Govern va oferir llits de l’unitat de cures intensives a les autoritats sanitàries d’Occitània que tenien gairebé col·lapsats els seus hospitals. Per als ciutadans d’Andorra i Occitània es tracta d’un acord positiu.