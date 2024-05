França no té por del català

Fa uns mesos el Govern va presentar el projecte de llei de la llengua pròpia i oficial. La publicitat del projecte va provocar una furibunda resposta de la diputada de l’extrema dreta francesa Marine Le Pen, enquadrada al grup de Reagrupament Nacional, en forma de pregunta parlamentària al govern del Copríncep Emmanuel Macron. Le Pen advertia sobre el “risc” d’una davallada de la llengua francesa al Principat, segons ella pels efectes de la Llei del català. Segons la diputada ultradretana, la llei tindria com a objectiu “implicar institucions i empreses en la defensa de la llengua catalana” i es correria el “risc” de frenar l’ús del francès “en grans sectors tan importants com l’econòmic, el turisme o el món empresarial”. Le Pen demanava el parer del ministre per a Europa i d’Afers Estrangers, Stéphane Séjourné, sobre el projecte de llei andorrà relatiu a la llengua oficial i els possibles efectes “nocius” que podria tenir sobre l’ús del francès al país. Aprovat el projecte de llei fa unes setmanes pel Consell General, l’executiu francès ha respost recentment a la diputada de Reagrupament Nacional. La contesta deixa ben clar que França no tem per una reculada del seu idioma al Principat. La resposta del govern francès assenyala que “més enllà de la llengua oficial andorrana, el català, i de la legislació nacional adoptada per les autoritats andorranes sobre el seu ús i aprenentatge, el francès ha ocupat sempre un lloc especial al Principat”. El ministre posa èmfasi en el fet que “així ho demostra l’existència de tres sistemes educatius públics –andorrà, francès i espanyol– i la matrícula des de parvulari a secundària d’uns 3.500 alumnes al sistema educatiu francès, és a dir, un terç dels alumnes del Principat d’Andorra”. El ministre també recorda a Le Pen que l’acció de França en matèria lingüística, cultural i educativa a Andorra té com a objectiu que la llengua i la cultura franceses recuperin un lloc d’elecció en l’imaginari dels joves andorrans. En definitiva, el govern francès no veu cap perill en la Llei del català.