Salut mental dels joves

Ja fa anys que la salut mental és una prioritat del Ministeri, que dona la importància que es mereix a aquest tipus de patologia, com a qualsevol altra malaltia. La salut mental no és només una preocupació per les autoritats sanitàries, sinó que a poc a poc les entitats que treballen amb les persones es van afegint a l’interès per ajudar a prevenir i guarir els ciutadans que pateixen aquest tipus de malalties. El darrer cas és el de la Creu Roja, que estrena programes per als joves amb problemes de salut mental. L’ONG es vol centrar en els joves i les seves necessitats pel que fa a salut mental o addiccions. Ho posa en pràctica a través del Club d’Activitats Comunitàries, des del qual l’entitat adreça ajudes a persones que tenen dificultats en la inclusió social i comunitària. El Club es divideix en tres programes: El Projecte Còpia, que està destinat a prevenir o endarrerir el desenvolupament d’una addicció mitjançant l’esport; el Projecte Fènix, que està destinat a prevenir que els joves d’entre 13 i 23 anys acabin en programes d’adults per tractar l’addicció; i el projecte Pia, que serveix com a programa d’intervenció psicosocial i psicoeducativa per tractar problemes de salut mental. El director de la Creu Roja, Jordi Fernández, explica al Diari que els programes són crucials, ja que “un de cada tres suïcidis són comesos per menors d’edat” i que un aspecte clau per l’existència dels projectes és ajudar als nuclis familiars. “Tenim famílies que no saben com tractar els joves amb problemes, ningú neix ensenyat, per això és important que puguem donar suport o consell a aquestes famílies sempre des d’una perspectiva social, perquè no som psicòlegs ni psiquiatres”, indica. Aquest any, a més, la Creu Roja començarà a implementar un servei conegut com a RollingAnd, també destinat al jovent, que serà present a les festes del país i que oferirà eines que poden resultar útils com tests d’alcoholèmia, preservatius o, potser, tests antidrogues. Totes les iniciatives són bones per prevenir els problemes que poden afectar els més joves.