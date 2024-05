Netedat en les apostes

El ministre de Finances, Ramon Lladós, va comparèixer ahir acompanyat del director del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), Xavier Bardina, per presentar els canvis a la Llei del joc que el Govern proposarà a través d’un projecte de llei de modificació al Consell General. El text modifica una regulació originalment datada a final del 2014 i que va trencar el tabú de la prohibició, tret d’algunes honroses excepcions com els bingos, dels jocs d’atzar. Aquell text, que ha estat objecte de diversos canvis menors en la darrera dècada, legalitzava la venda de loteries i apostes estrangeres, consolidava la situació dels bingos i, sobretot, permetia la instal·lació d’un casino, una fita aconseguida el 2022 després d’un complex procediment i concurs posterior. Les expectatives que acompanyaven aquella llei, especialment des de punt de vista recaptatori per a l’Estat o d’impacte econòmic, han quedat lluny. La regulació ha complert, però, la funció de regular una activitat d’oci permesa internacionalment i que de manera alegal es desenvolupava a Andorra, i de complementar l’oferta de lleure tant del públic local com dels turistes. Com a totes les lleis marc globals, el text necessita retocs d’adaptació als nous temps o de millora de determinats aspectes, tot i mantenir l’esperit global. Dels canvis proposats en el text en vigor, que hauran de ser analitzats pels grups parlamentaris, un destaca especialment. Estableix la prohibició de participar en els jocs d’apostes de les persones vinculades amb l’esdeveniment, un requisit que ara s’inclou de manera explícita seguint les bones pràctiques ja aplicades per grans competicions internacionals. És el cas, per exemple, de la Federació Internacional de Futbol, una de les organitzacions més exposades al frau per la xifra de negoci que es mou en apostes, i que veta que hi participin directius, jugadors, tècnics o àrbitres. El Codi Penal ja disposa de mecanismes per lluitar contra la corrupció, però aquesta nova barrera representa un pas suplementari en la política de prevenció.