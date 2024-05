Un carreró sense sortida

Un ens independent i tècnic com l’Agència de Protecció de Dades (APDA) no hauria d’ocupar grans titulars al marge de la tasca ordinària. Se n’hauria de parlar per les campanyes de conscienciació, pel control del compliment legal o per les memòries i informes, tasques associades a la defensa al dret a la protecció de dades dels ciutadans. Lamentablement, ha estat objecte de múltiples polèmiques des de l’arribada de Resma Punjabi a la direcció. Ja en el moment de designar-la la legislatura passada, la militància liberal va aixecar les crítiques de l’oposició i se’n va qüestionar la idoneïtat, tot i disposar de més formació acadèmica que l’antecessor. Aquell inici tempestuós va tenir continuïtat amb el reguitzell de baixes a l’agència, que va arribar a quedar-se sense inspectores per la renúncia de les dues tècniques, crisi que va tornar a posar Punjabi a l’ull de l’huracà. Els dos darrers capítols de la polèmica han vingut de la política pressupostària amb l’enduriment de la fiscalització per part del Consell de tota la despesa de les institucions dependents, com la mateixa APDA, però també del raonador, el Tribunal de Comptes o l’AQUA, i, especialment, pel recent informe de la intervenció del Consell desfavorable a la nova política salarial. La resposta airada de Punjabi ha topat amb una àmplia majoria parlamentària fent pinya al costat del síndic i demanant-ne la dimissió. Poc marge li queda més que presentar la renúncia, especialment tenint present que la seva tasca és obertament qüestionada per l’òrgan que la va nomenar i que ja treballa en un canvi legal per facilitar-ne el cessament. La directora, tot i les limitacions de recursos, ha donat contingut a l’activitat de l’organisme i a la supervisió, però ha pecat d’inexperiència gestionant equips i en els equilibris institucionals. La funció de l’agència ha d’estar per sobre de les persones i no tindria sentit allargar l’agonia. I, precisament, la importància de la tasca de l’APDA fa imprescindible que qualsevol reforma legislativa no en menyscabi la independència ni autonomia.