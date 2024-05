El portaveu del Govern, Guillem Casal, va informar ahir que s’han fet 18 inspeccions a empreses de la construcció relacionades amb la contractació de treballadors peruans que han arribat al país com a desplaçats. D’aquestes inspeccions ha derivat l’obertura de vuit expedients i la imposició de sancions a quatre empreses, que en conjunt superen els 100.000 euros. Només una inspecció s’ha fet per la denúncia d’un obrer afectat pels incompliments del Codi de relacions laborals i les altres 17 s’han fet d’ofici, va explicar el portaveu de l’executiu, que va ressaltar que la vulneració de la normativa “és minoritària i que la majoria de les empreses fan bé la feina”. Que només una de les inspeccions hagi estat resultat de la denúncia d’un treballador evidencia la por dels operaris peruans a dur al departament de Treball la seva situació laboral per les conseqüències directes que pot tenir fer aquest pas. Represàlies que han estat denunciades per l’Associació de Residents Peruans. Fa uns dies ho explicava al Diari el president de l’entitat, Lorenzo Castillo, que parlava de l’acomiadament d’una vintena de treballadors peruans que es van veure obligats a marxar del país en quedar-se sense feina. La situació d’aquest col·lectiu de treballadors ha anat més enllà de les fronteres andorranes i ahir es va celebrar una reunió entre una delegació andorrana i una delegació peruana encapçalada pel cònsol del Perú a Barcelona per parlar sobre la situació dels obrers que treballen per a empreses del Principat i que han estat contractats al país sud-americà. Tot i que Casal va parlar d’una trobada “d’extrema cordialitat, molt positiva i on hem posat sobre la taula la voluntat d’esbrinar el que ha passat amb els treballadors desplaçats”, aquestes paraules s’han de convertir en fets. L’executiu ha de fer tot el que estigui a les seves mans perquè els treballadors puguin denunciar la situació que estan patint i obrir els expedients que siguin necessaris per esbrinar què ha passat i sancionar les empreses que estiguin incomplint la normativa.