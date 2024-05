Pluja de diners a l’esport

El departament d’Esports té una línia clarament continuista al marge del canvi de ministra i de secretari d’Estat. Mònica Bonell, fidel a la política de creixement de les subvencions, va presentar dilluns una graella d’ajuts que mantenen la tendència clarament ascendent. El pressupost preveu que el Govern finançarà clubs i federacions amb 4,3 milions d’euros, una xifra rècord un 8,9% superior a la de l’exercici passat. S’hi inclou, però, un ajut suplementari de preparació dels Jocs dels Petits Estats d’Andorra de 336.000 euros, que un cop sumat eleva el percentatge real de creixement d’un any a l’altre fins al 17%. Si tirem enrere fins al darrer pressupost precovid, l’increment és pràcticament del 40% en cinc anys. Molt poca confiança deu tenir el Govern en la reforma fiscal que inclou desgravacions per a les empreses o particulars que facin donatius o patrocinin entitats esportives quan manté el flux de diners. La xifra no inclou ni els ajuts a entitats professionals com l’FC Andorra o el MoraBanc, les subvencions directes a esportitstes com Vicky Jiménez, el programa ARA d’alt rendiment o els patrocinis de comuns o entitats parapúbliques com ara Andorra Turisme o Andorra Telecom. Seria extremament útil que el Govern comptabilitzés quant diner públic va a parar a l’esport, tant el professional com l’amateur, que faci un comparatiu amb d’altres països i que hi sumi en un futur quins són els ingressos que ha deixat de percebre en qualitat d’impost de societats fruit de les desgravacions. També seria pertinent que, en prendre possessió, el titular del ministeri de Cultura fos capaç de projectar a quatre anys vista la tendència que seguiran les subvencions. El Govern destina un volum important de recursos a les entitats que en la majoria de casos pràcticament no fan l’esforç d’anar a buscar ingressos paral·lels. I mentre plouen els milions per fer funcionar la maquinària que cada cop requereix més tècnics i treballadors, l’estat de l’única pista d’atletisme és lamentable, pista que, per cert, disposa només de sis carrils.