Monitorar la inversió

Una dècada de liberalització de la inversió estrangera no ha estat suficient per articular un sistema de monitoratge que permeti mesurar si les expectatives expressades en el moment d’aterrar es compleixen, seguir els projectes engegats i el seu impacte econòmic. Es calcula que el flux podria equivaldre a uns 200 milions anuals en activitats no immobiliàries. L’administració no és ni tan sols capaç de discriminar quina part de l’increment de la recaptació de l’impost de societats és fruit de l’activitat d’empreses impulsades totalment o parcialment per capital forà. El Govern no tan sols ha pres consciència de la necessitat de disposar d’un mapa precís, sinó que ha començat a treballar-hi. Com diu l’aforisme, més val tard que mai. El secretari d’Estat de Diversificació Econòmica, Marc Saura, va apuntar durant la celebració de l’Andorra Business Market els contactes amb el departament d’Estadística per disposar de dades reals sobre el nombre d’empreses, el sector, la xifra de negoci o el nombre de llocs de treball que han generat. Són dades tan fonamentals com ho serien per a qualsevol empresa el nombre de clients, la seva procedència i el volum de facturació. Si causa perplexitat que els càrrecs electes responguin amb evasives quan se’ls formulen qüestions bàsiques sobre la inversió estrangera, encara és més inexplicable que es prenguin decisions, com ara la de canviar la llei, sense disposar d’una foto precisa. Amb dades o sense, és evident que l’arribada de capital econòmic i humà, més enllà del sector del totxo, ha tingut un resultat positiu per a l’economia. Del centenar d’start-ups que Andorra Desenvolupament i Inversió calcula que estan en funcionament la major part correspon a emprenedors que han triat el Principat per dur-hi a terme una activitat que contribueixi a diversificar l’economia andorrana i a desenvolupar nous pols d’activitat, que aporten un major valor afegit i treball més qualificat. I la feina de l’administració és acompanyar-les amb facilitats i esdeveniments com el d’ahir per posar en contacte empreses i inversors.