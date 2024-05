Les pensions piramidals

El sistema de pensions andorrà té una estructura que, salvades les distàncies, s’aproxima molt a l’esquema piramidal clàssic. Les expectatives de les persones que cotitzen a la CASS són, tot i no ser-ne conscients, molt superiors a les aportacions fetes al llarg de la seva carrera professional. És a dir, si cobren pensió una vintena d’anys percebran molt més del que els correspondria. I això agreujat perquè les pensions són molt baixes: amb una mitjana de 919 euros mensuals les dones i 995 els homes. Es necessita, per tant, que es mantingui el creixement d’afiliats i que els ingressos siguin cada any més elevats perquè la roda es mantingui en marxa. Els nous cotitzants, però, generen uns compromisos de futur que, si no hi ha un canvi de les regles del joc, només aprofundeixen en la inviabilitat de la branca de vellesa. Els increments s’han produït tant en els assalariats com en els treballadors per compte propi i han permès allargar els beneficis de la branca de vellesa. El respir d’avui, però, només amplifica els problemes de futur. El president de la CASS, Marc Galabert, va comparèixer ahir al Consell General i va presentar els números de la liquidació del 2023 i algunes dades més prou eloqüents. Són xifres que formulades d’una manera o d’una altra s’han anat repetint en els darrers anys, però que s’han de refrescar de manera periòdica als parlamentaris que, fins a la data, han demostrat molt poca predisposició a l’hora d’emprar el bisturí a la CASS. Les 168.000 persones menors de 65 anys registrades a la CASS han generat drets per valor de 7.000 milions d’euros i a la caixa, de moment, en tenim poc més de 1.700. La reforma de les pensions no es pot demorar més. DA preveu un calendari, verbalitzat dilluns passat a Diari TV per la consellera Maria Martisella perquè la reforma, ja ajornada durant la legislatura passada, es tanqui el primer semestre de l’any vinent. I si com va apuntar no estan tancades les catorze mesures previstes, que es faci en dues fases i que s’executin en la primera algunes de les que tindran més impacte.