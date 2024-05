Tercer any del Jazz Escaldes

El comú va presentar ahir la quarantena edició del festival de jazz d’Escaldes-Engordany, un aniversari rodó que amaga, no obstant això, que durant dues dècades el certamen va caure en l’ostracisme, lluny de l’ambició amb què va arrencar el 1985 i del ressorgiment experimentat el 2022. En realitat, el Jazz Escaldes afronta la tercera edició de la nova era. A la programació de grans referents com Ron Carter, Chick Corea o, aquest any, Toquinho, se sumen les activitats complementàries destinades a fer que la parròquia durant una setmana i escaig respiri jazz. Pretendre equiparar-se a les grans cites europees del gènere sembla més que complicat. I no ja només d’autèntics referents com Montreux o Copenhaguen, un festival nascut quasi en paral·lel a l’escaldenc, sinó també de Sant Sebastià, Viena o Marciac, entre d’altres. L’objectiu és i ha de ser un altre. Donar una oferta cultural de qualitat al públic local, que pugui gaudir de figures inqüestionables i talents emergents sense haver d’anar a Barcelona i Tolosa, i alhora convertir-se en una destinació còmoda per als amants del jazz en els primers compassos de l’estiu. A l’esforç econòmic del comú per rellançar-lo se suma en aquesta edició l’aportació econòmica d’Andorra Turisme, dins de la política de l’agència de promoció de donar suport als esdeveniments promoguts des de l’àmbit públic o el sector privat o organitzar-ne de propis que posicionen Andorra a l’exterior com el Cirque du Soleil, el ClàssicAnd o l’Andorra Mountain Music. El comú diposa d’un pressupost suficient –225.000 euros– per treballar per reconstruir la marca Jazz Escaldes i fer-la créixer. Aquesta xifra, que traslladant-la al món del pop o del rock permetria tot just contractar alguna figura espanyola o francesa –Melendi va costar, el 2022, 186.000 euros–, en el món del jazz dona marge per tancar una programació de qualitat amb algun gran nom com a cirereta del pastís. Si l’oferta és atractiva els visitants vindran, segur, i el públic del país tindrà una raó de pes per passar el cap de setmana a Andorra.