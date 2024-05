La bretxa real

Només vuit euros van separar la remuneració mitjana del 2023 dels treballadors de l’administració homes i dones. En aquest cas no es podria parlar ni de bretxa ni d’esquerdeta salarial. Les xifres, que equivalen a un percentatge del 0,28%, avalen la política de gestió de persones del Govern situant-nos a escala europea només per sota Luxemburg, l’únic estat on les dones tenen un salari base per sobre amb un percentatge del 0,2%. Ens situem igualment molt lluny dels nostres estats de referència. A Espanya i França la bretxa salarial és del 8,9% i el 15,4%, respectivament, mentre que l’europea –un 12,7%– seria pràcticament equidistant. Tot i aquesta primera dada positiva, s’està lluny de poder assegurar que no siguin necessàries les polítiques d’igualtat a l’administració. Des del punt de vista salarial, la perspectiva canvia de manera substancial si s’hi inclouen els complements percebuts en aquest mateix període, amb 136,7 euros de les dones i 383,5 dels homes. Les dades de carrera professional també grinyolen. 73 de cada 100 empleats de l’administració són dones, però ocupen només un 35% de les posicions directives o el 40% de les de comandament, i això malgrat que també ocupen majoritàriament les posicions tècniques. El Govern va fer públiques ahir en roda de premsa les dades estadístiques, que evidencien la necessitat del pla d’igualtat del cos general i el cos diplomàtic, i de posar èmfasi en qüestions com ara la igualtat d’oportunitats, la conscienciació, la formació, la conciliació familiar i la perspectiva de gènere. La presentació de les dades també va incloure les principals xifres de l’enquesta interna i el pla d’accions dissenyat i el seu calendari. El ministeri de Funció Pública i la secretaria d’Estat d’Igualtat disposen de mandat polític i eines per aplicar polítiques decidides i mesurar anyalment els resultats. Tot i que sigui important pel seu poder simbòlic, la igualtat real va molt més enllà de tenir un Govern paritari o d’usar un llenguatge neutral i passa per afavorir la màxima equitat en la promoció.