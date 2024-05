Un moviment transversal

Com cada any milions de persones de tot el món celebren aquest 1 de maig el Dia del treballador. S’hi homenatja els sindicalistes que el 1886 van ser condemnats i executats als Estats Units després que les protestes multitudinàries a Chicago per posar fi a les llarguíssimes jornades laborals, que podien arribar a les divuit hores seguides, acabessin amb greus disturbis amb la policia. Molts dels avenços socials experimentats des de llavors no poden explicar-se sense l’acció dels moviments de defensa dels drets dels treballadors, emparada i protegida per la legislació dels estats de dret. Andorra, que en matèria de drets laborals va acumular al llarg del segle XX un retard evident, ha fet molts passos endavant per garantir una legislació a l’altura dels països occidentals i el progressiu compliment dels convenis internacionals, entre els quals la Carta Social Europea revisada. Aquest 1 de maig els sindicats, de bracet amb la Coordinadora per un Habitatge Digne, tornen a mobilitzar-se. Ho faran amb una marxa llarga pels carrers d’Escaldes i Andorra la Vella entre les places Coprínceps i del Poble. L’èxit de les manifestacions contràries a les polítiques de l’habitatge –la darrera de les quals el 8 de desembre– que van omplir els carrers han permès que les associacions i organitzacions de lluita social agafin volada. Mentre els sindicats continuen tenint dificultats per créixer al sector privat, la transversalitat dels problemes per accedir a un pis, que afecten tant andorrans com residents i classes mitjanes i baixes, ha permès articular un moviment molt ampli. La mateixa crida de la convocatòria va molt més enllà de les proclames purament laborals –en aquest cas justícia i equitat retributiva, lluita contra l’explotació dels expatriats, fi de l’acomiadament lliure o seguretat a la feina, per abraçar altres qüestions com ara l’habitatge, l’avortament o els drets democràtics. La manifestació d’avui serà una oportunitat per prendre la temperatura social després que el Govern hagi anunciat un pla de xoc per posar habitatge al mercat de lloguer.