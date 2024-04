Un molt bon perfil

Cinc candidats han optat al càrrec de rector de la Universitat d’Andorra i ha estat un organisme col·legiat format per representants de l’administració, del cos docent, dels estudiants, del personal administratiu, de l’àmbit professional i empresarial i de les entitats col·laboradores, a més del rector sortint, qui ha triat el substitut de Miquel Nicolau. El consell universitari ha escollit l’exministre Juli Minoves Triquell, amb un dels currículums acadèmics més sòlids del país. Més enllà de la vàlua de la resta d’aspirants que hi optaven, el perfil de Minoves és indiscutible. A la seva sòlida formació acadèmica obtinguda en algunes de les institucions més prestigioses europees i nord-americanes se suma una intensa carrera política desenvolupada a partir del 1993, impulsant encara no amb vint-i-cinc anys l’ambaixada andorrana a Washington i a les Nacions Unides i ocupant diversos ministeris entre el 2001 i el 2009, preferentment lligats a les relacions internacionals. Figura respectada en el món de la diplomàcia i la política internacional, és president d’honor de la Internacional Liberal, entitat en què va exercir altes responsabilitats durant vuit anys. Una àrea del seu currículum justifica, però, per si sola la designació: la seva experiència com a docent en la prestigiosa Universitat de La Verne a Los Angeles, una institució de referència en la qual s’ha convertit en un professor associat i membre de diversos comitès, experiència a la qual cal sumar l’exercici com a professor visitant a Barcelona, Taiwan o París. El pas per la política local de Juli Minoves va ser, no obstant això, controvertit, amb uns plantejaments a vegades allunyats de la idiosincràsia andorrana que van eclipsar la seva visió global. Aquell aprenentatge accelerat al Govern li ha de servir per guiar durant els cinc anys vinents l’UdA, una entitat que un cop consolidada com a institució i amb les limitacions pressupostàries que l’acompanyen té el doble repte de convertir-se en un actor més determinant per a l’economia i reforçar el seu posicionament acadèmic.