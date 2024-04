La veu del treballador

Fins a la data, la legislació vigent s’ha demostrat insuficient per impulsar la representativitat sindical a les empreses. Comitès d’empresa i delegats de personal s’han organitzat essencialment en empreses de l’àmbit públic, i el sector privat continua mancat dels mecanismes per instaurar el diàleg entre empresa i treballadors. Ara, la CEA i l’USdA han començat a treballar per avançar en aquest àmbit, amb la voluntat també de ser homologables davant Europa en el marc d’un procés d’associació amb la UE que es culminarà si hi ha una majoria favorable en el futur referèndum. Els recents intents de consensuar els increments salarials anuals han demostrat les limitacions del diàleg social a Andorra. El discurs de la patronal és que aquesta mena de mesures han de tenir en compte les particularitats de cada sector i que la via hauria de ser mitjançant els convenis col·lectius. Però el fet és que sense representants dels treballadors a les empreses o d’una representació més àmplia sectorialment no hi pot haver convenis col·lectius, i que les mateixes empreses són clau per facilitar-ne la creació. La queixa recurrent dels sindicats és que no hi ha prou protecció ni els incentius per a l’organització dels treballadors i l’única veu global continua sent la de l’USdA, malgrat la poca implantació en el sector privat. És un avenç que les dues parts treballin plegades i és desitjable que siguin capaces de trobar el consens, perquè són actors cabdals per desencallar la situació, més enllà que també calgui abordar modificacions legislatives. Sobten, però, les declaracions públiques del secretari general de la plataforma sindical, Gabriel Ubach, rebutjant l’acord d’associació, quan ha de suposar avenços en matèria laboral que fa anys que reclama. Esgrimeix que no s’ha comptat amb els sindicats en la negociació i demana més informació. Ara té l’oportunitat de consultar-la tota i seria prudent que esperés a ser coneixedor del que es plasma en matèria laboral abans d’avançar posicionaments. Encara que té tot el dret a queixar-se sobre les formes.