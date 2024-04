Soldar les esquerdes

El pas dels dies des de l’anunci del pla de xoc de l’habitatge ha posat en valor la valentia del cap de Govern i, no cal menystenir-ho, dels seus ministres i de la majoria al Consell, en afrontar una de les problemàtiques més greus que l’Estat ha hagut de gestionar. Les reaccions que ha suscitat dins del partit o en col·lectius econòmics més o menys afins, com ara les associacions d’immobiliaris, de pisos turístics o de propietaris de terres, ja posen en relleu les tensions. La crisi és especialment greu; si des d’una perspectiva micro condiciona la vida dels ciutadans, la competitivitat empresarial i, fins i tot, pot obligar moltes persones a marxar del país, des d’una visió més general posa en perill la cohesió social fruit d’un model de país que s’ha anat gestant les darreres dècades. La cruesa del dossier ha forçat l’executiu a imaginar mesures fora del corpus programàtic de la formació. Va renunciar, per exemple, al compromís de campanya de no tornar a congelar els lloguers o la ferma oposició al registre de la propietat. La futura llei encara anirà més enllà, amb una intervenció decidida sobre els pisos desocupats o els habitatges turístics. La visió des del Govern, en què diversos dels seus membres es poden etiquetar com a conservadors, és la de qui ha de gestionar sota pressió una situació que s’agreuja cada dia amb poques eines. La perspectiva és diferent des de Casa de la Vall, des d’un comú o des d’una segona línia del partit. DA, després de tretze anys governant, ha d’afrontar un debat complex amb posicionaments molt contraris a la cessió o a la limitació dels pisos per a turistes, una oposició articulada tant des de la perspectiva ideològica per a l’ala més liberal del partit com de defensa dels interessos legítims dels propietaris. La predisposició de Concòrdia a donar suport suposa una xarxa de seguretat per a Espot, que una vegada rere l’altra apel·la a l’interès general, però els reptes plantejats aquesta legislatura, especialment el referèndum de l’acord amb la UE o la reforma del sistema de pensions, obliguen a soldar les esquerdes.