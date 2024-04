Reptes editorials

Més editorials que punts de venda. I una producció extensa i variada d’autors del país. El sector editorial passa per un bon moment amb un catàleg ampli d’obres, de gèneres i d’autors, com s’ha pogut evidenciar en un Sant Jordi deslluït per un fred inusual avançat l’abril. La dotzena d’editorials del país no només connecten el lector amb els escriptors de casa, sinó que permeten, amb obres de recerca i assajos, aprofundir en la nostra realitat política i social o divulgar el coneixement del passat més immediat o llunyà, el que l’editor i historiador Oliver Vergés ha qualificat de “càpsules de paper contra l’oblit”. I mentre hi ha empreses orientades clarament als autors i al mercat local, n’hi ha d’altres que, tot i tenir la seu a Andorra, tenen una vocació més global, de la mateixa manera que escriptors del país també són editats des de fora. El boom del darrer lustre –en què als segells clàssics, com la degana Editorial Andorra, s’han sumat noves iniciatives, algunes de prou ambicioses com la plurilingüe Trotalibros– s’ha produït de manera natural amb poc acompanyament del sector públic, amb emprenedors enamorats de la literatura que han aconseguit fer perdurar els seus projectes i, fins i tot, en més d’un cas, els han convertit en rendibles. Les subvencions per a les publicacions d’obres o el suport per participar en fires internacionals són les dues potes d’una col·laboració que ha d’ampliar-se amb sinergies més àmplies amb el mateix ministeri de Cultura, però també amb el d’Educació. Les dificultats duaneres d’Andorra com a país tercer compliquen molt l’exportació, distribució i presència dels llibres editats aquí a un mercat natural com seria el català, i a més en competència amb les grans empreses del sector. L’Associació d’Editors ha de ser l’interlocutor natural del Govern per explorar solucions, especialment d’internacionalització, que permetin agafar múscul a uns projectes que, tot i el bon moment del sector, són extremament fràgils per la globalització de l’oferta, l’escassedat de llibreries i la pèrdua de lectors.