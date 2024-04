Menors en risc

El 175 és un número de telèfon que hauria de tenir tothom present. Serveix per denunciar amb celeritat situacions de vulnerabilitat d’infants i adolescents, i permet activar el protocol de notificació i actuació social amb la intervenció dels professionals del ministeri. Aquesta via, que també pot iniciar-se amb el formulari disponible a la web d’Afers Socials, no s’ha de confondre amb l’avís telefònic a la policia quan un infant o adolescent pateix abús sexual o maltractament físic. En aquest cas, el telèfon d’urgència és el 110 i posa en marxa el protocol d’actuació immediata. La conscienciació ciutadana, com ho és la formació dels professionals sanitaris, de l’educació o del lleure, és fonamental per detectar els casos ocults. La detecció precoç és important per avançar-se a situacions de risc o evitar que s’intensifiquin les dificultats de l’infant, com la baixa autoestima, la inseguretat o els problemes de comunicació que el facin més vulnerable. El servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència va atendre 339 casos el 2023, amb una tipologia que va des de la negligència, majoritària amb un 31% dels casos, fins als adolescents amb conductes de risc, conflictes greus dels progenitors, maltractament físic o violència domèstica. Representa un increment del 10,7% respecte a l’any precedent, augment que el ministeri ha atribuït al creixement de la població i a les eines de detecció i prevenció. En aquests balanços sempre resulta difícil dilucidar si hi ha hagut més casos o han millorat els sistemes de control, però en un context, i no tan sols a Andorra, de deteriorament de la salut mental després de la covid és lògic pensar que s’ha produït un empitjorament de la situació, i que cal esmerçar i optimitzar recursos. El ministeri ha adquirit consciència de la necessitat d’ampliar serveis i programes i posar en marxa nous equipaments per protegir els menors. L’esforç ha de ser continuat en el temps perquè les situacions de conflictivitat, impulsades per l’increment de les diferències socials, no paren de créixer.