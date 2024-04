Dificultats del cotxe elèctric

El cotxe elèctric era o és la gran aposta per treure del parc automobilístic els vehicles contaminants, és a dir, els de benzina i gasoil. El Govern fa anys que ha apostat per aquest tipus de vehicles i any rere any dota el programa Engega, ara rebatejat, com E-engega, amb partides dineràries per subvencionar la compra d’automòbils elèctrics en les seves diferents versions. Que el vehicle elèctric acabi substituint al de gasolina està per veure i des de l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA) no ho veuen gaire clar. Ho assenyala avui el nou president de l’associació, Pere Betriu, qui assegura que el vehicle elèctric “és el gran discriminat del mercat de l’automòbil, tot i els esforços que s’han fet a nivell de país”. Segons Betriu un dels motius pels quals la gent no compra cotxes elèctrics és perquè “no acaba d’encaixar 100% a Andorra” tot i que destaca que a dia d’avui “tenim una infraestructura per part de FEDA excel·lent la qual està sobradament preparada per a tothom que vulgui tenir-ne un”. El president de l’AIVA lamenta que tot i que aquesta tecnologia fa anys que està al mercat no acaba de quallar en la població i recorda que en ser una tecnologia més cara encara “arriba a menys gent” perquè la venda de cotxes és “el termòmetre de la situació econòmica del país”. L’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra, d’altra banda, està satisfeta amb el nou enfoc que el Govern ha donat enguany al pla Engega. Es manté la dotació, 750.000 euros, però l’import destinat al propietari de l’automòbil serà inferior. Abans es subvencionava amb 8.000 euros per cotxe elèctric i ara es farà amb 6.000. És a dir hi haurà més ciutadans que es puguin beneficiar de l’ajut. Cal recordar que el concessionari que ven el vehicle continua subvencionant amb 1.000 euros el comprador. En un món ideal caldria arribar a un punt en què el cotxe elèctric, en principi gens contaminant, fos el majoritari en la carreteres, un fet que ara sembla una utopia vistes les dificultats de convèncer el ciutadà que encara veu més avantatges en els tradicionals.