Encara estem lluny d’una igualtat efectiva entre homes i dones en molts aspectes de la societat. Un d’aquests és el sou, en el qual existeix una bretxa salarial que sembla impossible de tancar, tot i que en els darrers anys es manté inalterada. Poc més de 500 euros mensuals de mitjana a favor dels homes. En concret, segons les dades recollides al Butlletí Mensual de Conjuntura, que elabora el departament d’Estadística, els homes cobraven l’any passat 546 euros més mensuals de mitjana que les dones. Fa dos anys la diferència de sou entre els treballadors i les treballadores se situava en els 551 euros, és a dir, hi ha hagut una mínima reducció de 5 euros a favor de les dones. Segons les dades d’Estadística, que s’elaboren fent una mitjana dels dotze salaris mensuals de l’any tenint en compte 16 grups de treball diferents, el 2023 els homes van cobrar un sou mitjà de 2.703 euros al mes i les treballadores un sou mitjà de 2.157 euros al mes. És molt destacable la diferència de salari que hi ha entre grups d’activitats. A tall d’exemple, els que més van cobrar de mitjana l’any passat van ser els treballadors homes del sistema financer, que van rebre un sou de 6.312 euros. Les treballadores dones del treball domèstic van guanyar 1.557 euros mensuals. També a tall d’exemple, només hi ha un grup de treball en què les dones cobrin més que els homes a Andorra, que és el dels empleats als organismes extraterritorials. La incògnita de la bretxa salarial rau en el fet sobre si s’està produint perquè els homes cobren més que les dones fent la mateixa feina o no. En general, no sembla que això sigui el cas i les causes de la bretxa salarial serien més complexes. La diferència de sous passa pel fet que els homes sovint ocupen més càrrecs de responsabilitat que les dones, càrrecs que estan més ben remunerats. Igualment, la dona està empleada en llocs de treball que estan més mal remunerats i, a més a més, sovint fan menys hores efectives de feina per dedicar-les a tenir cura de la família. S’han d’implantar polítiques perquè això no passi.