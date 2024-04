Acords amb 27 estats

Andorra de gran vol ser com Estònia. El país bàltic és l’exemple de com un país en poc més de tres dècades ha passat, com a antic integrant de l’URSS, d’un règim comunista a ser la referència màxima internacional en digitalització. Són molts els estats que han intentat replicar el model d’èxit d’aquest territori que no arriba al milió i mig d’habitants o que, com a mínim, s’hi han inspirat per tirar endavant els seus programes de transformació digital, tant del sector públic com del privat. La nova economia ha estat un dels eixos centrals de la visita que el cap de Govern hi realitza aquests dies, un viatge en el qual també s’ha parlat de l’acord d’associació i de la voluntat de tots dos països de signar un acord de no doble imposició (CDI), un tractat fonamental per afavorir els intercanvis amb un país que pot aportar molt coneixement a Andorra. S’hi ha començat a treballar, però aquestes negociacions necessiten els seus ritmes i difícilment veuran la llum aquest any. El viatge pels països bàltics ha servit també per signar un CDI amb Lituània, que amplia la xarxa a un total de disset estats que han homologat Andorra fiscalment i, per tant, no penalitzen les operacions amb origen o destinació Andorra. I, per un país de les mides i recursos tècnics i diplomàtics d’Andorra, teixir aquesta xarxa ha costat més de deu anys, i encara hi ha moltes negociacions en tràmit, algunes amb països prou importants com Estònia. Plantejar-se una estructura de tractats internacionals a través de convenis sectorials bilaterals –d’estat a estat– és un factor limitant. De fet, Andorra no ha pogut tancar acords de lliure circulació i establiment per garantir la mobilitat de treballadors i professionals per Europa més enllà d’Espanya, França i Portugal, amb la dificultat afegida que aquesta competència ha estat transferida a la UE. I aquest és precisament un dels avantatges de convertir-se en un país associat amb un acord que automàticament obre portes als 27 estats membres, amb una única negociació per a totes les matèries.