Resiliència a les pistes

Amb gruixos de neu importants i temperatures molt altes, Ordino Arcalís va clausurar la temporada d’esquí 2023/2024, un exercici marcat per una meteorologia molt complicada, amb més calor i menys precipitacions del que és habitual. Grandvalira Resorts va fer un primer balanç ahir, que serà molt més precís quan es disposi dels comptes globals i de cada societat, que evidencien que, tot i les adversitats, s’ha salvat l’any. Els 2,2 milions de dies d’esquí venuts, amb un descens del 5,5% respecte a la temporada passada, posen en valor la capacitat de la nostra xarxa de neu de cultiu, fruit de la inversió sostinguda i continuada en el temps, i dels professionals, que amb la seva feina han garantit que cada matí els esquiadors es trobessin amb unes pistes en perfecte estat. Les instal·lacions punteres i l’expertesa són els factors que marquen la diferència de la destinació andorrana respecte a altres camps de neu de la serralada. La lectura de resultats per dominis esquiables i sectors permet comprovar la idoneïtat de presentar-se amb un forfet conjunt amb ofertes específiques per a públics diferents. La xifra rècord d’esquiadors a Arcalís (+7,5%) ha estat altíssima i ha permès pal·liar la caigada de Pal Arinsal (-11,7%), molt afectada per la falta de neu, mentre que Grandvalira també ha caigut, tot i que de forma més moderada. El sector de l’esquí ha pres bona nota que l’escalfament global és una realitat i que condiciona una activitat vital per a l’economia andorrana. La resiliència és una de les fortaleses dels nostres camps de neu, que hauran de prioritzar les inversions que garanteixin la màxima cobertura de pistes amb canons respecte a ampliacions del domini esquiable. La neu artificial no només redueix la dependència respecte a les precipitacions, sinó que actua com a reserva d’aigua a la capçalera de les conques hidràuliques en períodes de sequera i escassedat. Els equilibris entre creixement i sostenibilitat són més necessaris que mai amb activitats que impliquen l’explotació de recursos naturals.