Punt d’inflexió polític

L’habitatge s’ha guanyat l’espai que mereix al Consell. La sessió de control de dijous va pivotar al voltant d’aquesta qüestió arran de dues preguntes de Concòrdia. El debat va posar en relleu la sintonia en aquest àmbit entre la majoria i el grup encapçalat per Cerni Escalé, que va donar un suport explícit a les mesures anunciades en espera que es concretin en el projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge. El suport del primer partit de l’oposició, que si alguna cosa ha qüestionat és el caràcter unilateral, representa per a Xavier Espot un respir, no tan sols perquè n’amplia la representativitat política, sinó perquè, atesa la reacció airada dels sectors més conservadors i dels immobiliaris i propietaris, el blinda enfront d’una erosió interna que pot acabar fent tremolar les cames d’algun dels seus parlamentaris. Andorra Endavant ja ha mostrat que vol explotar aquesta carta demanant que el cap de l’executiu sotmeti la continuïtat del Govern a la cambra, un artifici més per obtenir rèdit polític. La discussió al voltant de la cessió provisional i remunerada dels pisos buits, que mentre que per a l’executiu és una mesura inevitable per als detractors suposa un atac intolerable a la propietat privada, tindrà un elevat component ideològic, posicionarà amb claredat totes les forces i posarà en relleu les dificultats de DA per seguir cobrint tot l’espai de centredreta. Al suport al Govern en aquest projecte s’hi hauria de sumar, si no es refugia en qüestions formals, un PS que s’ha vist superat per l’esquerra davant d’una situació d’extrema necessitat. Espot, que com ell mateix va confessar no té la pressió de tornar-se a presentar a les eleccions, ha aconseguit tancar files a la coalició al voltant del concepte de la funció social de la propietat amb un consens intern que hauria estat inimaginable mesos enrere. La tramitació del projecte, que encara no té una forma precisa, serà llarga i hi haurà molts intents d’influir en el resultat final, però el líder demòcrata ja ha fixat a bombo i platerets una posició que condicionarà la legislatura.