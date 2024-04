Connexió puntera

detail.info.publicated Vanessa Ferrer detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El departament d’Estadística ha fet públiques les dades sobre equipament i l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars del 2023. L’informe bianual aporta una visió global sobre la penetració d’internet tant pel que fa a la infraestructura com a la freqüència d’utilització i les finalitats. Marca, per tant, amb força precisió el grau de desenvolupament i digitalització de la societat tot i que, centrat com està en el ciutadà, pràcticament no aporta informació sobre la digitalització del món de l’empresa. Les dades reflecteixen l’esforç continuat de l’Estat en el desplegament de la xarxa de banda ampla al territori i la priorització de la connectivitat amb un plantejament pioner del servei universal, que ja el 2011 garantia internet a tot el territori a 100 Mbps, una velocitat d’accés que una dècada després encara hi ha moltes llars europees que no han assolit. El desenvolupament ens ha permès ocupar el primer lloc del rànquing europeu en percentatge de llars connectades a internet. En el desplegament de la fibra òptica i en l’àmplia cobertura de la telefonia mòbil ha tingut un paper fonamental el monopoli de l’Estat i, especialment, el roaming. Els ingressos derivats de la itinerància no tan sols han permès uns alts nivells d’inversió a Andorra Telecom, sinó que han esdevingut una font d’ingressos per al Govern que ha superat molts exercicis els 20 milions d’euros. El superàvit, no obstant això, no ha repercutit en l’usuari ni en les tarifes, superiors als estats veïns. L’acord d’associació, si finalment s’aprova en referèndum, certificarà en set anys la mort del monopoli i del roaming, que ja perilla perquè cada cop seran més els operadors que, com han fet els francesos, integraran Andorra a la zonificació UE i, per tant, exigiran amplis descomptes. La futura llei de telecomunicacions i el regulador, figura de nova creació, hauran de ser els encarregats de fixar els requeriments mínims d’inversió perquè Andorra mantingui connexions punteres en una nova era que vindrà marcada per l’economia digital.