Més reciclatge

Mai es recicla prou. Els esforços que les administracions i, sobretot, els ciutadans han fet al llarg de la darrera dècada en matèria de residus han aconseguit situar el reciclatge prop del 50%, un volum significatiu però quinze punts per sota de l’objectiu fixat en el Pla Nacional de Residus per a l’any 2035. L’actuació s’ha de centrar en una doble via: reduir el volum de residus generats i augmentar el percentatge de reciclatge. L’anomenada economia circular, que ha merescut la promulgació d’una llei específica, és un dels pilars de la política mediambiental del Govern que, en aquesta matèria, compta amb un ampli suport parlamentari. L’estratègia està encaminada a la prevenció de residus i particularment pel que fa als aliments i els plàstics. El model promou el consum responsable i eficient a través d’una menor generació de residus i una millor gestió. I aquests esforços han començat a donar fruits. Així, al llarg del 2023 els residus urbans, generats a les llars, els serveis i els comerços, es van reduir un 2,1%, un descens prou destacable en un exercici marcat per un creixement rècord de població i del turisme, un sector que va fregar els 12 milions de pernoctacions. Globalment, no obstant això, el comportament no ha estat tan satisfactori, amb un increment de l’1,7%, fins a assolir les 152.000 tones. Pel que fa al reciclatge, la situació és d’estancament, amb una dècada movent-nos en els mateixos marges tot i complir les ràtios anuals. I aquí és on cal un esforç suplementari per part de les administracions per aconseguir un nou impuls en la tria i la recollida selectiva, incidint en la conscienciació i la sensibilització, però també posant en marxa iniciatives i nous canals de recollida, especialment de la matèria orgànica, que ocupa la darrera posició en volum reciclat per darrere del paper i el cartró, el vidre i els envasos lleugers. La Taula dels residus, formada pel Govern, els comuns i representants de la societat civil, ha de ser un actor principal en la concepció, disseny i implementació d’aquestes polítiques.