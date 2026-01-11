Carta a la Reina Maga
AINA celebra els 49 anys de Jocs de Neu
Se m’escapa el riure per sota el nas. És el dia 29 de desembre de 2025. Un nen de Canillo, el Rafa, queda garratibat en veure l’animació que els seus companys han organitzat a l’espai blanc d’AINA. El prat, el camp d’esports i l’amfiteatre Roc del Quer s’han convertit en un formiguer de nens i nenes. “Han arribat ja els Reis d’Orient?”, pregunta a l’Albert, responsable del Punt Jove de Canillo. El Rafa sap que els Reis Melcior, Gaspar i Baltasar són molt puntuals. Les cues que hi ha per entrar a Andorra fan pensar al noi que els Reis arriben uns dies abans i s’alberguen a AINA. D’aquesta manera, la vesprada del 5 de gener de 2026 seran puntuals per rebre la benvinguda dels cònsols i consellers de Casa Comuna amb tots els canillencs. El monitor convida el Rafa a entrar a la sala dels Pariatges d’AINA, on el mossèn explica la il·lusionada festa que aplega tants infants a l’alberg.
AINA celebra els 49 anys de Jocs de Neu. L’ADN d’AINA és la natura i el cant dins de la convivència. Els monitors d’AINA volen que els infants gaudeixin del valuós regal que ens fa cada hivern el bon Déu: la neu verge, blanca, lluminosa. Els padrins de Canillo diuen orgullosos: “De nevada no n’ha quedat mai cap per caure!”. Els cursets d’esquí de fons dels Jocs de Neu completen el gaudi de l’esquí alpí del SEC, Soldeu Esquí Club. Els Jocs de Neu són un regal més de Nadal als infants d’Andorra. Tenen lloc el dia dels Sants Nens Innocents per ser un bàlsam per a la Mare de Jesús, que va veure com el rei Herodes matava els nens de Betlem per fer desaparèixer Jesús. Gràcies a l’àngel que parlà en un somni a Josep, el Diví Infantó se salvà exiliant-se a Egipte. Però la ferida al cor de la Mare de Jesús resta inesborrable. Els Jocs de Neu són un bàlsam per a Ella a la vegada que demana que tots els infants del món tinguin respectats els seus drets a una vida digna. Que el pa de la taula, de l’escola, de la medicina, del lleure no falti a cap llar amb infants per culpa dels Herodes de 2026.
El regal dels Jocs de Neu és impagable. Més de cent vint nens i nenes provinents de l’Esplai de Casa Comuna, dels Ainistes de colònies d’estiu de les set parròquies i alguns infants de més enllà del riu Runer amb familiars a Andorra interessats a conèixer els costums del país, omplen de vida AINA, d’una manera que cal veure-ho per creure-ho.
El “benvinguts” del mossèn amb el cant Un estel ha aparegut sobre Casamanya, els jocs de coneixença, la gimcana blanca, el concurs de ninots de neu i la Tina, voluntària, que surt a ballar amb un ritme que enganxa un bon nombre de companys, i les guitarres del Pau i de l’Albert fan fruitar una convivència de germanor nadalenca que omple de felicitat a totes i a tots. Els cants de nadales i de cançons de colònies coronen l’alegria del matí davant el pessebre d’AINA.
“Per Nadal cap infant sense regal” és la divisa dels Jocs de Neu des de 1976. És el tió que ha compartit el pinso amb les cabres i el corder de la granja d’AINA, qui serà generós per a tots i cadascun dels participants.
De cop, entra el Pep, donat del Santuari de Meritxell, a la sala dels Pariatges. Duu una carta de la Reina Maga Andorrana. Maria de Meritxell, que va rebre dels Reis d’Orient or per comprar menjar, encens per perfumar l’estable i mirra per a la migranya, vol correspondre. La dolça Mare ens recorda: “Rebem per poder donar”. Ens ho mostra amb la seva mà allargada, estesa i ben oberta.
La Meritxell, Reina Maga, ens confia: “Tinc tres famílies devotes que volen que tres adolescents d’AINA escriguin una carta als Reis i a una servidora, la Reina. Expliqueu a la carta què ha estat allò de més bo que heu fet durant l’any 2025. Demaneu a canvi un regal. Que sigui allò que més falta us fa per caminar per l’any 2026. Gràcies per deixar-me ser un granet més de sorra a la festa dels Jocs de Neu i de la nit màgica de Reis i Reines. Espero la carta”.
El Pep, donat de Meritxell, ha espigolat d’entre el centenar de cartes tres a l’atzar. Les altres les guarda a la sala de les ofrenes.
L’Anna escriu: “El millor de l’any passat ha estat recompensar el bon curs escolar, en què he obtingut bones notes, amb els campaments CAINA. He completat els estudis caminant, cantant, convivint amb amics i amigues que ho seran per a tota la vida. Demano, amiga Reina de Meritxell, una estrella verda que com la dels Mags em guiï cap a un món millor com el que he trobat als campaments”. Ho cantem: Esperançats anirem caminant. La meva amiga Ester Visu em diu que l’Estrella verda es diu treballar cada dia amb esperança per construir un món més humà.
La carta del Jan conta que el que l’ha fet més feliç de l’any 2025 ha estat acompanyar el padrí en la seva greu crisi de salut. “Cada dia he anat a fer-li una abraçada, encara que els darrers dies no em coneixia. Demano a la Reina de Meritxell una argolla per formar part d’aquesta cadena de la meva família. Com diu el Petit Príncep: ‘Crear lligams per caminar junts cap endavant’. Jo vull ser com el meu padrí”.
La Clàudia conta que l’any 2025 ha estat un curs de crisi. “M’he tancat en rodó als pares. Vaig deixar els estudis durant un mes. He estat incompresa pels companys. Algun dia he pensat que em feien assetjament. Demano a la Reina de Meritxell una brúixola. Si no puc anar per la carretera, que almenys pugui caminar pel camí. Si no puc pel camí, que ho faci pels senders. Allò important és saber on vull anar i quin camí hi porta. La resta són punyetes”.
La Reina Maga somriu satisfeta: sereu complaguts.