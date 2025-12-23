‘Mor un influencer...’
No hi ha setmana que passi sense que, amb una rigorosa puntualitat, els mitjans es facin ressò de la mort d’un parell o tres d’influencers, sempre (com és lògic) a edats extremament joves. Si anys enrere eren comptats els casos de celebritats que morien abans dels 30, avui dia les baixes són permanents. En aquest context, potser tocaria que Instagram i TikTok afegissin una clàusula de riscos laborals al costat de la política de cookies, perquè sembla que això de viure de mostrar la pròpia vida s’està convertint en una activitat altament perillosa. Abans et jugaves la pell fent de paleta, de miner, de militar d’elit o de pescador en altura, però ara tenim creadors de contingut que la dinyen després d’una idea brillant que, vista amb perspectiva, es mereix una menció d’honor als Darwin Awards. Uns cauen mentre graven reptes virals que desafien la gravetat, el sentit comú o totes dues coses alhora; altres tenen accidents absurds mentre busquen l’angle perfecte; n’hi ha que decideixen provar mètodes per perdre 50 quilos en sis dies –amb l’inconvenient que el setè dia t’enterren–, i després hi ha els que juguen amb substàncies, com la tiktokera nord-americana Renna O’Rourke, que va morir als 19 anys després de participar en el que en diuen dusting (inhalar esprais per netejar components electrònics). Potser no és que siguin imprudents per naturalesa, sinó que vivim en una cultura que premia l’excés, el risc i la bogeria amb audiències milionàries, i que després es posa les mans al cap quan el circ acaba malament. És possible que no tots influencers morin joves, però cada cop costa més distingir si el que estan creant és contingut o un obituari en temps real.