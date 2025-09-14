Posem a la mà de la verge de Meritxell els nostres desitjos
El bisbe d’Urgell i Copríncep prega pels qui vivim en un món ferit que afronta grans reptes
La foto del Consell General: el bisbe Copríncep, el síndic general i el cap de Govern, ha fet florir la meva gavernera d’anhels per al nou curs 25-26.
Robert Prevost, papa Lleó XIV, prega: “Us parlo a vosaltres, sobretot als qui ja no creieu, no espereu, no reseu, perquè sospiteu que Déu se n’ha anat. Posem a la mà maternal i ben oberta de la Mare de Déu de Meritxell l’anhel que ningú tanqui la porta. Que doneu una oportunitat al Déu que us espera sense jutjar-vos”.
Meritxell, patrona d’Andorra, t’ho demanem de tot cor.
Robert Prevost, papa Lleó XIV, prega: “Que tots els qui esteu farts dels escàndols, dels abusos del poder, del silenci d’una Església que massa vegades apareix més com un palau que com una casa. Posem a la mà maternal i ben oberta de la Mare de Déu de Meritxell l’anhel de ser capellans que veuen Déu en el somriure d’una dona que ha perdut el seu fill... i així i tot cuina per als altres”.
Meritxell, patrona d’Andorra, t’ho demanem de tot cor
Robert Prevost, papa Lleó XIV, prega: “Jo també em vaig enfadar amb Déu. He vist morir gent bona, patir els infants, plorar els padrins sense medicines... hi ha hagut dies que he resat i he sentit el ressò. Posem a la mà maternal i ben oberta de la Mare de Déu de Meritxell l’anhel de caminar amb pedres, amb tolls, amb fang i l’anhel de continuar caminant amb abraçades insospitades”.
Meritxell, patrona d’Andorra, t’ho demanem de tot cor.
Robert Prevost, papa Lleó XIV, prega: “Si estàs desfet, si no creus, si estàs cansat de tantes mentides anem igualment amb la motxilla bruta cap a Déu que no et demanarà la targeta VIP. Posem a la mà maternal i ben oberta de la Mare de Déu de Meritxell que la nostra Església mentre tingui alè sigui casa per al qui no tenen casa i descans per als qui estan afeixugats, perquè Déu no necessita soldats. Necessita germans. I tu ets un d’ells”.
Meritxell, patrona d’Andorra, t’ho demanem de tot cor.
Josep-Lluís Serrano, bisbe d’Urgell i Copríncep, prega pels qui vivim en un món ferit que afronta grans reptes, conflictes armats, crisi climàtica, desigualtats econòmiques i socials i un creixent sentiment de desconnexió espiritual i d’un fort individualisme. Posem a la mà maternal i ben oberta de la Mare de Déu de Meritxell que l’esperança cristiana es presenti com un antídot davant el desànim i que el poble andorrà renovi la seva fe i aprofundeixi en els seus compromisos i revisqui amb intensitat l’esperança i el consol.
Meritxell, patrona d’Andorra, t’ho demanem de tot cor.
Emmanuel Macron, president de la República Francesa i Copríncep d’Andorra, prega per un món que es replega en si mateix, on augmenten les necessitats dels més vulnerables com les dels nostres padrins, pels reptes d’un nou curs que marca el retorn dels escolars a les seves aules, i per la represa de l’agenda institucional i l’activitat econòmica després de les vacances d’estiu. Posem a la mà maternal i ben oberta de la Mare de Déu de Meritxell, que l’esperit de solidaritat, que l’alè que ens uneix contra l’adversitat i que continua demostrant que Andorra segueix sent un gran país unit, solidari, obert a Europa i al món.
Meritxell, patrona d’Andorra, t’ho demanem de tot cor.
Xavier Esport, cap de Govern, prega que el Dia de Meritxell sigui un dia d’unió i d’identitat per a tot el poble andorrà, un dia per mirar enrere amb gratitud i per reconèixer i agrair el camí recorregut per les generacions que ens han precedit. Posem a la mà maternal i ben oberta de la Mare de Déu de Meritxell que la celebració de Meritxell ens interpel·li , any rere any, a preservar el llegat històric i cultural del Principat i a projectar-lo cap al futur amb voluntat de progrés, amb responsabilitat cívica i amb esperit de servei al bé comú.
Meritxell, patrona d’Andorra, t’ho demanem de tot cor.
Carles Ensenyat, síndic general, prega que en un món convuls i canviant, en què difícilment podem preveure què passarà d’aquí a una setmana, necessitem pilars als quals agafar-nos que siguin capaços de definir-nos com a poble. Posem a la mà maternal i ben oberta de la Mare de Déu de Meritxell que el Dia de Meritxell sigui un denominador comú per a tota la societat andorrana, el dia més especial dels 365 que té l’any. Que aquest 8 de setembre el Principat d’Andorra es vesteixi de festa i de tradició. Bon dia de Meritxell.
Meritxell, patrona d’Andorra, t’ho demanem de tot cor.
Les monitores i els monitors d’AINA programen el nou curs escolar d’educació en el lleure 2025-2026 en el qual se celebren els 50 anys de Colònies Populars de Canillo 1975-1976, 43 anys de campaments Tamarros i 30 anys de campaments CAINA que han fet el llarg camí gràcies a la teranyina solidària dels ciutadans d’Andorra fins a arribar a ser l’Obra Social, Lúdica i Pedagògica de la Verge de Meritxell. Gràcies a tots. Posem a la mà maternal i ben estesa de la Mare de Déu de Meritxell el desig de 50 anys més de colònies, 43 anys més de Tamarros i 30 anys més de CAINA perquè els joves volem viure. Viure, que és acceptar, ampliar la mirada i donar resposta al que passa, viure és madurar en el futur, viure és créixer des de l’alegria i superar el cansament. Viure és caminar esperançats sinodalment UNITAS VIRTUS FORTIOR amb l’educació de la família, de l’escola formal i la del lleure.
Meritxell, patrona d’Andorra, t’ho demanem de tot cor.