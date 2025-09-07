Somriures de la Mare de Déu de Meritxell
No vull ser menys que els 700 ainistes de cada estiu de colònies
Poso la mirada del cor en la verdadera alegria. Em deixo captivar pels ulls de la santa imatge de la Mare de Déu de Meritxell. No vull ser menys que els set-cents ainistes de cada estiu de colònies que s’emmirallen en la mirada maternal de la Verge de Meritxell. Agraeixen amb un somriure l’alegria que els regala la Mare de Déu de l’Alegria. El MCECC (Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans), la FEMN (Fundació Esplais Mare de Déu de Núria del bisbat d’Urgell) i AINA tenen com a patrona la Mare de Déu de l’Alegria. El darrer dissabte de maig, mes de Maria, mes de les mares, se celebra al monestir de Montserrat la Festa de la Mare de Déu de l’Alegria. El pòster de la Mare de Déu de l’Alegria presideix les sales de l’Àgora i de Sant Galderic d’AINA. És un referent per recordar que la veritable alegria neix a la falda de la Mare de Jesús.
La padrina Teresa em xiuxiuejava a cau d’orella quan em veia preocupat: “Un nen trist és un trist nen”. I resàvem: “Déu vos salve, Maria, plena de gràcia”. El rector de Bellcaire, mossèn Josep Escolà, completava les padrines del poble: “Un cristià trist és un trist cristià”. Molts dies començàvem la catequesi cantant: “Alegrem-nos! Som a la casa del Senyor!”. El professor de filosofia de l’ètica, mossèn Josep Reig, ens alliçonava en el deure de ser alegres. Deia: “Si som alegres, al nostre voltant hi haurà alegria. Si anem pel món enfadats amb nosaltres mateixos, avinagrarem la vida dels altres”. Els seminaristes cantàvem matí i vespre cada dia durant els cinquanta dies del temps pasqual “Regina caeli laetare, al·leluia, Reina del cel, alegreu-vos”. Ho continuo cantant. El quadern francès de les trobades de catequesi de la Confirmació duu de títol Magnificat Junior. I l’amiga catequista de Pamiers fa present als adolescents: “L’effort qu’on fait pour être heureux n’est jamais perdu”. Pregunto el darrer dia de colònies a l’església de Sant Joan de Caselles, on anem a signar el cançoner que s’emportaran de record i per cantar durant l’any amb els avis i les padrines: “Quina és la cançó que més cantareu a casa vostra?”. Molts ainistes em diuen: “Pessigolles / les escamparem pel món / sembrarem les rialles / pels camps i les muntanyes”. Prometo el regal d’una creu de Sant Joan de Caselles a qui endevini per què el Santuari de Meritxell és tan alegre. Fins a dia d’avui, ningú se l’ha guanyada. Els dono la bona resposta: “El Santuari de Meritxell és tan alegre perquè té Maria PLENA DE GRÀCIA, la persona més graciosa que hi ha hagut mai al món. L’hi va dir l’arcàngel Gabriel: “Déu vos salve, Maria, plena de gràcia”.
2025, aniversari del Naixement de Jesús, fill de Maria. Com cada 25 anys, celebrem el cumple amb un Any Jubilar, un any de Gràcia, d’alegria. L’Església ens convida a ser Pelegrins d’Esperança, persones que caminem amb la mirada del cor posada en la verdadera alegria guiades per l’esplendorosa Llum de Migdia, Meritxell.
Pugem tots al Santuari, “casa pairal” dels ciutadans d’Andorra. Felicitem tots la Mare de Déu de Meritxell cantant:
“Per Patrona us aclama / el Consell amb gran amor / que d’Andorra sou tresor” (24 d’octubre de 1873).
“Com a Reina us coronaren / tots els pobles andorrans” (21 de setembre de 1921).
“Pelegrins hi venen / fervents i devots; / com bons fills s’entenen / sou Mare de tots” (8 de setembre de 1976).
“Meritxell, Mare de Déu, ensenyeu-nos a estimar” (8 de setembre de 1980).
“I del cel vida em donà, / de Meritxell la gran Mare / Creient i lliure onze segles / creient i lliure vull ser (13 de maig de 1914).
Joiosa Festa, amics de Meritxell!