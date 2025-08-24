El cel està ple de cors agraïts
Els dono les gràcies senzillament perquè no vull anar a l’infern dels desagraïts
Les padrines, la Teresa de Bellcaire i la Carme de Penelles, em repetien un dia sí i un altre també: “L’infern està ple de persones desagraïdes. El cel està ple de cors agraïts”. I em feien dir gràcies a tothom i per tot. Avui, els dono les gràcies senzillament perquè no vull anar a l’infern dels desagraïts. El petó que els donava era ja un tros de cel a la terra.
Canillo feu vot de poble a Sant Roc per dir-li gràcies. Cada setze d’agost, l’endemà de la Solemnitat de l’Assumpció de la Verge Maria, els canillencs celebrem l’eucaristia presidida per les autoritats –eucaristia, paraula grega que vol dir “gràcies”– en honor de Sant Roc. El Sant fill del metge de Montpellier curà els canillencs a finals del segle disset de pestilència. Un any més li hem cantat acompanyats de l’orgue tocat pel Jordi Alcobé: “Canillo, religiosament / celebra la vostra festa / lligant-s’hi amb vot fervent / al lliurar-lo de la pesta; d’ella sempre i del pecat / ens lliuri vostra clemència”. La missa de Sant Roc ha acabat amb la inauguració a la plaça de Sant Cerni d’un monòlit als cinc ciutadans de la parròquia que sofriren el martiri als camps d’exterminació nazi de la Segona Guerra Mundial.
Gràcies per compartir aquesta sembrada de valors durant l’estiu
L’obra social, lúdica i pedagògica d’AINA completa l’acció de gràcies de Canillo a Sant Roc amb tota l’assemblea d’autoritats, veïns, vacancers i estiuejants per donar gràcies pels tres torns de colònies i els dos campaments d’AINA. Un estiu més –són ja 49– s’ha fet realitat el somni d’aquell juliol i agost de 1976: “A l’estiu, cap infant sense colònies”. La directora de les colònies Borredà de Berga, Queralt Cortina, que dirigeix les colònies amb 107 adolescents durant la setmana de la Mare de Déu d’Agost, diu als seus deu monitors i monitores: “Pensa que tot sol és pesat avançar, confia en els altres monitors, fes equip i per una mica de fe que tinguis pensa que sempre hi ha qui ens ajuda, que no ens deixa, des de Queralt hi ha aquella mare que vetllarà per nosaltres, perquè les coses surtin bé”.
Des dels peus de la Mare de Déu de Meritxell, AINA diem GRÀCIES “pensant en les persones que ens ajuden, que no ens deixen sols, pensant en els altres que estimen els infants com la Meritxell estima el Nen de la seva falda que diu ‘qui estima un infant m’estima a Mi”. GRÀCIES
GRÀCIES a la subvenció del ministeri d’Afers Socials que ens permet fer un preu social, al donatiu dels set comuns de les parròquies andorranes amb el qual subvencionen el material dels tallers dels tres torns de colònies i campaments, a la Fundació Josep Anton Cerqueda que subvenciona la farmaciola de tot l’estiu, a les entitats bancàries Creand i MoraBanc que subvencionen el llibret informatiu gràcies al qual els pares coneixen els valors de les colònies i a Andbank que dona suport a l’eina pedagògica més important: el cançoner, a les nombroses famílies que apadrinen nens i nenes de famílies en dificultats oferint-los una beca, al voluntariat dels monitors i monitores d’Aina, ànima de les colònies, a les associacions i entitats que doneu suport fidelment perquè totes les activitats de les colònies es facin realitat: ASCA, ENSISA, SAETDE, INNER WHEEL, ANGE, LYONS, MANSOS DE COR, BILLACH, GOLSOLIDARI, ROCA-RIBES, PALAU DE GEL, CARLES MAESTRE, MUSEU THYSSEN.
AINA és agraïda compartint amb les persones que ens ajuden la joia d’un estiu d’excursions. Aquest estiu: La Serrera, llacs del Querol, Salamandres, Cabana Sorda, Ensagents, pic Alt del Griu, Cataperdis, Casamanya... Les excursions són el plat fort de l’estiu andorrà per a tothom i en especial per als infants i joves. Una excursió és un espai educatiu privilegiat que cal mantenir i fomentar a les colònies i als campaments. La natura és rica. Acostar-nos-hi i aprendre d’ella ens fa molt més andorrans.
Compartim amb les persones que ens ajuden la joia dels cants dels infants. El cant a les colònies assegura vincles de convivència. És un element pedagògic interessantíssim. Cultivem la memòria, enriquim el llenguatge, compartim emocions... practiquem el cantar sota la pluja de la vida.
Amics que doneu suport a AINA, sentiu-vos orgullosos que els adolescents marcats per etiquetes, a les colònies aprenen a superar-les. Els monitors educadors converteixen en activitats el coneixement de les característiques de l’adolescent. I l’adolescent veu en el monitor un referent, un model de persona a seguir. Els adolescents que participen en activitats de colònies prenen consciència de la realitat de ser persona, comunitària i social.
Gràcies de compartir aquesta sembrada de valors durant l’estiu 2025. L’Evangeli de Jesús ens encoratja dient que “la sembra donarà el seu fruit”.