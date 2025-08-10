El toll de Sant Joan de Caselles
Les colònies populars de Canillo i els campaments CAINA i TAMARROS ofereixen el gaudi de banyar-se en el toll de Sant Joan de Caselles amb l’aigua dels valors d’AINA. El lleure té com a primer esglaó per ascendir el valor de la justícia social. Els nois i noies canten en el moment de l’acollida dels infants: “A Canillo hi ha una casa per a tothom”. Les portes d’AINA estan sempre obertes a tota la mainada sense mirar passaports, partides de baptisme o economies familiars. AINA va néixer per ser un gran estri de la justícia social.
AINA ofereix el valor de respirar a ple pulmó. Esplai, d’esplaiar, ve del llatí exhalare, respirar. Deixar de respirar és la mort. Les colònies i els campaments ajuden a saber qui soc i d’on vinc viatjant fins a les meves arrels. Les colònies i els campaments són un verdós prat que et dona el gaudi d’escoltar i entendre la nostra responsabilitat col·lectiva en la construcció d’una societat més justa, la petita societat que és AINA i la gran societat que és el món.
L’educació en el lleure duu dins d’ella mateixa el llevat de la cooperació que fa de les colònies i campaments espais d’educació vivencial i alternativa. Els infants i els joves poden créixer sentint-se peces clau per a un èxit col·lectiu que, alhora, porta associada una gran autoestima.
L’ADN de les Colònies Populars de Canillo, des de l’estiu de 1976, duu com a primer objectiu “fer país”. El lleure és per naturalesa un factor de cohesió social. El Virtus Unita Fortior recorda la forta dimensió grupal del lleure i els valors prosocials que s’hi treballen, com l’arrelament a la cultura andorrana i a la llengua catalana. La publicació cada estiu d’un cançoner, caminar per tots els llacs i cims de tot Andorra amb el recorregut dels estius casa, borda, CAINA i TAMARROS. No oblidem la llegenda andorrana de cada dia de bona nit contada pel mossèn, el taller dirigit per Sindicatura “Soc conseller”, les activitats a Sant Joan de Caselles, a Sant Serni de Canillo, a Meritxell... Tot són proves fefaents del valor “conèixer i estimar Andorra”.
Els ainistes canten “Fent camí...”. El valor de deixar el sofà de la comoditat i del confort cal tenir-lo des de petits. Les colònies desperten una sensibilitat especial que fa la gent jove ser més competent per fer camí per la vida. És fàcil quedar-se instal·lat dins la nostra zona de confort, on ens sentim segurs, on fem les coses que sabem que aniran bé. Però és més emocionant sortir-ne i descobrir món, conèixer altres maneres de fer i de viure. Posar-te a prova com a persona, superar-te i aprendre a conviure en contextos diferents del teu, això és viure.
Andorra necessita líders. El lleure és una escola per aprendre el valor del lideratge. Al campament s’aprèn que fa més soroll un arbre que cau que tot un bosc que creix. Els vertaders líders no són els qui més parlen, sinó els qui més fan. A colònies es viu el silenci, que és la finestra per on entra el raig de llum fins al cor. Els ainistes aprenen a ser autònoms perquè es camina sinodalment, es parla amb l’exemple i la coherència. Joves i mainada s’entrenen per liderar la societat de demà.
El tercer punt de l’ADN d’AINA és la creativitat, l’expressió i la innovació. El món del lleure és una escola, ho és de la imaginació pou fecund de creativitat, d’originalitat i de comunicació. La sala de Sant Galderic amb la font de Sant Marc i les dotze aixetes, una per cada apòstol de Jesús davant els arbres de l’amfiteatre Santa Anna “Som història” visualitzen la creativitat dels ainistes.
El valor de la resiliència té un espai privilegiat a les colònies d’AINA. L’Abril, de 6 anys, ho diu amb fets. El 2 d’agost arribà de les primeres entre els 205 ainistes al pic de la Serrera, de 2.913 m. Al sofà de casa no et visitarà mai la felicitat. Dormir sota els estels ben tapadets amb el sac de dormir, anar a fer llenya al bosc per netejar-lo de les branques seques i repartir amb igualtat el pes de la motxilla es diu treball, esforç, viure.
El valor de la convivència ho és tot en l’educació en el lleure. El General i Copríncep De Gaulle va animar l’Union Centre Plein Air –UCPA– per aixecar la França deprimida dels joves de 1945. L’experiència de grup i de les relacions entre iguals tenen un paper cabdal a AINA. Els pilars de la casa són la natura i el cant. El llumà, l’Evangeli, sosté la convivència gràcies a la qual cadascú aporta el seu granet de sorra.
Les colònies i campaments d’AINA són el millor regal de la Mare de Déu de Meritxell. La mà maternal allargada i ben oberta ens convida a demanar, a cercar i a trucar per rebre, per trobar i per obrir-nos la porta del lleure, que és la casa de Jesús. La fe en Jesús, com a les noces de Canà, convertirà les limitacions en oportunitats. I amb la pregària dels pelegrins a la Mare de Déu de Meritxell demanem: Meritxell del silenci, ensenya’ns a escoltar! Meritxell de la muntanya, ensenya’ns a admirar! Meritxell, Mare dels andorrans, ensenya’ns la unitat! Meritxell, Mare de Déu, ensenya’ns a estimar.