Testament del Papa Francesc
El nom era tota una declaració d’intencions. El Sant d’Assis deixà l’exèrcit per treballar per la pau
Jorge Mario Bergoglio, cardenal, en ser elegit Papa trià el nom de Francesc. El nom de Francesc era tota una declaració d’intencions. El Sant d’Assís deixà l’exèrcit per treballar per la pau. Es despullà davant del bisbe, de la família i de la comunitat d’Assís per evangelitzar des de la pobresa. Creà una comunitat de joves per aixecar l’església enrunada del poble amb els estris de la pregària i de la caritat. Un ocellet digué a cau d’orella al Papa Francesc, segons relata un dels contes de bona nit d’AINA, que els ainistes d’Andorra tenien com a mosaic de benvinguda a l’alberg un artístic mosaic de Sant Francesc parlant amb els ocells i al peu la pregària de la pau. També li digué l’ocellet a cau d’orella que els joves i els infants d’AINA canten l’himne que va escriure sant Francesc d’Assís : “Lloat sigueu, oh Senyor nostre. Per totes les criatures, / i pel sol i per la lluna, / pels estels i el vent suau, /i pel foc i l’aigua fresca. Per la nostra mare terra / que ens sosté i ens alimenta, / per les flors, els fruits i l’herba, i pel mar i les muntanyes. Perquè el sentit de la vida / és cantar-vos i lloar-vos, / i perquè la nostra vida / sigui sempre cant i dansa. Lloat sigueu”. Com diu el conte de bona nit d’AINA, el Papa Francesc burlà la guàrdia suïssa i volà amb helicòpter fins a la casa de colònies de Canillo per escoltar i cantar amb els ainistes l’himne de Sant Francesc.
Aquell inoblidable vespre fou el Papa Francesc qui substituí el mossèn a l’hora de donar la bona nit als monitors. El traspàs del Papa Francesc ha remogut les cendres del record per fer brillar les brases de l’amor del Papa als infants i joves. Compartim les paraules inoblidables d’aquella santa nit: “Els líders educadors en el lleure heu d’educar amb la vida més que amb les paraules. Les colònies han de ser un gimnàs de vida cristiana, una ocasió de comunió fraternal, una escola de servei al proïsme, especialment als infants febles i amb més necessitats”. Francesc clogué el bona nit encoratjant cada monitor i monitora a continuar des del voluntariat en el compromís educatiu tot recordant que aquesta educació requereix una formació permanent i de qualitat.
Segons el primer conte del llibre Contes de bona nit d’AINA, el Papa Francesc deixà els joves mig plantats perquè abans de les sis del matí havia de ser de nou a la residència Santa Marta per celebrar la missa i servir l’esmorzar als treballadors de la casa. Els monitors li regalaren el fulard d’AINA. El Papa els regalà els llibres Ne vous laissez pas voler l’espérance (no us deixeu robar l’esperança) i Debout les jeunes! Avancez avec le Pape François (Dempeus joves! Camineu cap endavant amb el Papa Francesc).
El mossèn acompanyà el Papa Francesc fins a l’helicòpter. En fer-li l’abraçada d’agraïment per la visita i de comiat, el Papa posà a la butxaca de darrere del capellà un full de pensaments per donar el bona nit durant tot un torn de colònies. Els monitors d’AINA no podien somiar un millor testament del Papa Francesc. Amb la pregària de comiat i en homenatge el compartim:
1. Saludeu sempre i en tot lloc
2. Doneu les gràcies (tot i que no “hàgiu de” fer-ho).
3. Recordeu als altres com els estimeu.
4. Saludeu amb alegria aquestes persones que veieu cada dia.
5. Escolteu la història de l’altre, sense prejudicis, amb amor.
6. Atureu-vos per ajudar. Estigueu atents a qui ho necessita.
7. Cal que aixequeu els ànims a algú.
8. Celebreu les qualitats o els èxits d’un altre.
9. Seleccioneu el que no feu servir i regaleu-ho a qui ho necessita.
10. Ajudeu quan es necessiti perquè un altre descansi.
11. Corregiu amb amor, no calleu per por.
12. Tingueu bons detalls amb els que estan a prop vostre.
13. Netegeu el que feu servir a casa i a l’alberg.
14. Ajudeu als altres a superar tarteres per fer el cim.
15. Feu abraçades als avis i a les àvies si teniu la gràcia de tenir-los.
Gràcies, Papa Francesc, per la pau, la confiança, l’alegria i la vida que ens heu encomanat. Gaudiu de la Pasqua del cel. Monitores i monitors de la Pasqua Jove 2025.