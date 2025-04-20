Mossèn Ramon de Canillo

Manifest de Pasqua Jove d’Aina

Esperar és demanar a l’altre que et doni la mà, com fa la Mare de Déu de Meritxell

2025 ANY JUBILAR “PELEGRINS D’ESPERANÇA”

Esperar és tenir la capacitat de dir als amics : “Vine, anem a fer una passejada junts fins a casa meva”.

Esperar és demanar a l’altre que et doni la mà, com fa la Mare de Déu de Meritxell a tots els qui la visiten al santuari.

Esperar és adonar-se que l’altre té part de raó en el tema que debatem.

Esperar és dissimular els defectes de l’amic i valorar les seves virtuts.

Esperar és buscar la pau del cor pregant: “Amic, perdona’m”. Esperar és perdonar sempre, també si no et demanen perdó.

Que la nostra esperança il·lumini els camins del món

Esperar és parlar quan tens el torn de paraula, i sempre per dir la veritat. Esperar és mossegar-te la llengua abans d’ofendre una persona.

Esperar és complir el desig de Jesús: “A qui et pega a una galta, para-li l’altra”.

Esperar és reeixir en el camí de la vida sense marginar ningú. Més encara: comptant amb el suport de tothom.

Esperar és acceptar ser molestat per molta feina acumulada que tinguis.

Esperar és dir a l’altre “soc el teu amic” sense cansar-se de demostrar-ho en cada moment.

Esperar és donar la mà per resar junts “Pare nostre”. Esperar és mirar junts la Mare de Déu de Meritxell i demanar-li les millors colònies de la història per aquest estiu 2025.

Esperar és exclamar “Tot és Gràcia”. Gràcies!

El pare Josep-Enric Parellada, osb des de la falda de la Moreneta corona el Manifest Pasqual per als Santuaris, de Catalunya i les Illes SPES NON CONFUNDIT

Obrim-nos a l’esperança com a experiència universal

Acollim l’esperança fonamentada en l’amor de Déu.

Alegrem-nos, l’esperança no defrauda -Spes non Confundit.

Afermem l’esperança enmig de les proves.

Bevem del pou de l’esperança com a energia per avançar.

Donem la mà a l’esperança que ens fa do de la reconciliació.

Il·luminem l’esperança amb la presència de l’Esperit Sant.

Esvaïm tota mena de foscor amb la llum de l’esperança.

Agermanem-nos en la missió de l’Església amb l’anella de l’esperança.

Que l’esperança superi els desànims!

Que l’esperança faci que “tots nosaltres siguem U com el Pare i Jo som U”.

Que la nostra esperança il·lumini els camins dels Països Catalans i del món.

