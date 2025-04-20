Manifest de Pasqua Jove d’Aina
Esperar és demanar a l’altre que et doni la mà, com fa la Mare de Déu de Meritxell
2025 ANY JUBILAR “PELEGRINS D’ESPERANÇA”
Esperar és tenir la capacitat de dir als amics : “Vine, anem a fer una passejada junts fins a casa meva”.
Esperar és demanar a l’altre que et doni la mà, com fa la Mare de Déu de Meritxell a tots els qui la visiten al santuari.
Esperar és adonar-se que l’altre té part de raó en el tema que debatem.
Esperar és dissimular els defectes de l’amic i valorar les seves virtuts.
Esperar és buscar la pau del cor pregant: “Amic, perdona’m”. Esperar és perdonar sempre, també si no et demanen perdó.
Que la nostra esperança il·lumini els camins del món
Esperar és parlar quan tens el torn de paraula, i sempre per dir la veritat. Esperar és mossegar-te la llengua abans d’ofendre una persona.
Esperar és complir el desig de Jesús: “A qui et pega a una galta, para-li l’altra”.
Esperar és reeixir en el camí de la vida sense marginar ningú. Més encara: comptant amb el suport de tothom.
Esperar és acceptar ser molestat per molta feina acumulada que tinguis.
Esperar és dir a l’altre “soc el teu amic” sense cansar-se de demostrar-ho en cada moment.
Esperar és donar la mà per resar junts “Pare nostre”. Esperar és mirar junts la Mare de Déu de Meritxell i demanar-li les millors colònies de la història per aquest estiu 2025.
Esperar és exclamar “Tot és Gràcia”. Gràcies!
El pare Josep-Enric Parellada, osb des de la falda de la Moreneta corona el Manifest Pasqual per als Santuaris, de Catalunya i les Illes SPES NON CONFUNDIT
Obrim-nos a l’esperança com a experiència universal
Acollim l’esperança fonamentada en l’amor de Déu.
Alegrem-nos, l’esperança no defrauda -Spes non Confundit.
Afermem l’esperança enmig de les proves.
Bevem del pou de l’esperança com a energia per avançar.
Donem la mà a l’esperança que ens fa do de la reconciliació.
Il·luminem l’esperança amb la presència de l’Esperit Sant.
Esvaïm tota mena de foscor amb la llum de l’esperança.
Agermanem-nos en la missió de l’Església amb l’anella de l’esperança.
Que l’esperança superi els desànims!
Que l’esperança faci que “tots nosaltres siguem U com el Pare i Jo som U”.
Que la nostra esperança il·lumini els camins dels Països Catalans i del món.