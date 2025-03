La neu és més que unes vacances

Creat: Actualitzat:

Als sis anys, a Bellcaire, vaig aprendre a anar en bicicleta pedalant. Avui, de la mateixa manera, un infant aprèn a ser feliç pedalant pel camí de la vida.

Obro l’Agenda d’AINA del mes de febrer. Les persones que fan possible l’obra social, lúdica i pedagògica d’AINA són molt felices admirant l’acolliment de gent jove aixoplugada: del dia 9 al 15 de febrer 82 joves esquiadors de Nantes, Rennes i Brest; del 16 al 22, 117 adolescents de París i de Toulouse; del 23 de febrer a l’1 de març, 114 de Bordeaux i Liceu francès de Barcelona i del 2 al 8 de març, 85 de Marselle. La responsable de l’Agenda d’AINA ha fet un forat per als 14 estudiants del màster de geologia sobre “els riscs de la neu” de la Universitat de Barcelona. Clouran les convivències residencials a la neu la mainada de casa, 60 infants del Soldeu Esquí Club.

Les setmanes blanques a AINA de l’UCPA (Union Centre Plein Air), que enguany celebren el dissetè any d’estada a l’alberg, ens fan, a més a més del regal de la blanca neu d’unes pistes úniques a Europa, l’intercanvi sobre els principis que són la raó de ser de l’educació en el lleure dels infants i dels joves. Tots busquem el creixement en valors dels infants. Contemplo la mà maternal estesa i ben oberta de la Mare de Déu de Meritxell que presideix la sala que els monitors de l’UCPA han convertit en la seva secretaria. La meva Confident dona la mà a totes i a tots, creients i no creients. Un dels nois, mirant la Verge de Meritxell, diu als companys: Jo no crec en Déu. L’amic, fill d’un pastor protestant, li contesta: Déu sí que creu en tu!

Recullo de la muntanya de paperam de la taula del director –de la burocràcia no se n’escapa ningú, ni déu– la maneta de l’IDN, principis de l’UCPA, que són els de tots els educadors en el lleure. Les paraules, aquestes o semblants, són el de menys importància: 1 la bienveillance, 2 le service de l’autre, 3 la responsabilité, 4 le respect de la vie humaine, 5 la spiritualité.

La bondat és la porta d’obertura a tots els altres valors: estimar Andorra, fer país, donar un cop de mà a tothom que ho necessita. La indiferència i el passotisme et tanquen en el més estèril egoisme. El papa Francesc lamenta la globalització de l’indiferentisme.

El servei a l’altre, perquè estimar, va dir Jesús, vol dir servir. Heu vist el que jo el vostre Mestre he fet, feu-ho també vosaltres. L’actitud més gran d’una persona és quan aquesta s’agenolla davant d’un infant!

A casa s’aprèn a obeir. A colònies i als campaments un s’entrena a ser autònom. Es practica la responsabilitat.

El lleure és el terreny adobat per sembrar-hi els valors humans i els valors evangèlics: la pau, l’alegria, el senderisme, l’esquí, el cant i sobretot l’empatia i unes amistats per a tota la vida. Els llibrets de les colònies d’AINA i els cançoners porten tots a la contraportada els drets dels infants il·lustrats pels monitors.

AINA respecta l’espiritualitat que cada infant duu de la seva casa. La conrea perquè sense espiritualitat no hi ha vida interior. Busca la felicitat al teu interior i no al teu exterior. Les colònies em fan reviure el Sinaí de Moisès, el desert, el Tabor, la casa de les amigues de Betània de Jesús.

La Gemma escrivia en la formació del mes de gener: “Ser nena, i ara monitora, m’ha permès créixer com a persona. He adquirit la creativitat que no aprens a la universitat”. I el Luven afegeix: “On m’a dit que l’environnement d’AINA était bienveillant”. Amb una afectuosa encaixada de mans demano a cada jove esquiador que no marxi sense haver comprat el més preciós regal d’Andorra per a la família. Es diu “les ganes de tornar el febrer de 2026”.