Mèrida Meritxell, les dolces emes

Creat: Actualitzat:

El Papa Francesc digué a la Cimera del G7: “La societat mundial té seriosos problemes. Hi ha coses que han de ser canviades amb replantejaments de fons i transformacions importants”.

Els santuaris, els pelegrinatges i les germandats volen ser una gota d’aigua cristal·lina en aquest mar d’aigües contaminades. El capellà belga fundador de la JOC (Joves Obrers Cristians) predicava que no es tracta de guarir el peix, sinó de canviar les aigües. No es tracta de donar una almoina. El que cal és no consentir parlar de progrés si aquest és enriquiment d’uns pocs a costa de la pobresa de molts. Els responsables de Santuaris d’Espanya –Meritxell hi participa com a bisbat d’Urgell– hem estat convidats per la Conferència Episcopal Espanyola a una convivència de reflexió i treball a l’acollidora ciutat de Mèrida. Busquem trobar les eines per bastir un món millor que el que hem trobat, com deia Baden Powel.

D. Antonio, alcalde de Mérida, saluda la cinquantena de participants: “Benvinguts a la ciutat bressol del cristianisme hispànic”. D. José, arquebisbe de Mèrida Badajoz, va directament al gra. Les jornades pastorals a Mèrida són per crear en els santuaris espais evangelitzadors. No hi som per distreure i entretenir els pelegrins. No podem col·laborar amb els poders d’una societat que aspira a mantenir el món adormit. Nosaltres som seguidors de Jesús de Natzaret. Jesús no anestesiava els pobres, els malalts, els pecadors que acudien a Ell. Jesús els donava la mà. Els mirava de fit a fit amb tendresa i els salvava. Mons. D. José, arquebisbe de Mérida Badajoz, ens convida a ser creatius i agosarats. Diu: “Val més demanar perdó que permís”.

D. Francisco J., coordinador de les Jornades, constata que vivim en un ambient secularitzat. Diu: “Déu no és significatiu avui. La ciència i la tècnica ocupen un lloc preeminent. En aquesta societat, els santuaris i els pelegrinatges han de ser espais privilegiats d’evangelització. Cal que els santuaris siguin àmbits on et trobes amb el Crist, reps l’anunci de l’Evangeli. Un santuari és una casa on vas a curar-te i a cercar la Llum per al camí de la vida”.

Mérida Meritxell, les dolces emes. L’equip pastoral de Meritxell participa activament en les Jornades programades per la Comissió Episcopal. L’Esther i el Jordi prenen part al taller d’acollida de pelegrinatges. El Pep i un servidor, al de l’acompanyament dels pelegrins. El Jordi passa l’audiovisual del ministeri de Cultura estrenat per la Festa de Meritxell d’enguany. És aplaudit entusiàsticament per tota l’assemblea. En són penyora les preguntes encuriosides que els companys ens feren. El Pep presenta en quatre verbs la pastoral practicada al Santuari de Meritxell: 1) Obrir portes. Obrir el cor; 2) Simpatitzar amb una benvinguda endolcida amb un somriure; 3) Acompanyar per contemplar les virtuts del santuari; 4) Conduir el pelegrí a la llibertat d’esperit per tal que prengui des de la llibertat l’opció més saludable per a la seva salut. L’adeu-siau és el desig de costum a Meritxell: “Porteu a casa vostra la pau de Meritxell”.

Mons. Mikel, bisbe de Palència, explica el treball que ha fet la secció de la Conferència Episcopal sobre els santuaris. Completa la conferència urgint la iniciació, la formació i l’apostolat dels qui atenen els santuaris. Diu: “El Jubileu del 2025, Jubileu de l’Esperança, serà una gran oportunitat d’acollida i d’evangelització i de compromís en el camp social i caritatiu. Per guanyar el Jubileu es pot substituir anar a Roma o a una catedral per una visita a una residència d’ancians. Completa la conversa amb un somriure. Diu: “Fa vuit mesos que soc bisbe. Per ser un bon bisbe cal que parli cada dia amb quatre capellans de poble”.

La germana Maria, subdirectora del Secretariat de la Comissió Episcopal per a l’Evangelització, Catequesi i Catecumenat, afirma que “el millor llibre de catequesi és la vida il·luminada amb les paraules de Jesús”.

La saba nova que Mèrida ha donat a Meritxell i als santuaris d’Espanya és l’alternativa a les nostres societats envellides, en decadència persistent. Assimilarem la saba nova rebuda per forjar la nostra identitat Virtus Unita Fortior, els cors s’agermanen al vostre caliu de Meritxell, de Montserrat, de la Misericòrdia, dels Desemparats, de Mérida eulaliana jubilar... pelegrins pel Camí, Camp d’Estrelles (Compostel·la), cims i valls aclamen la pau d’aquest niu. “El Fill de Déu s’ha fet home per esdevenir el Camí”, (Sant Agustí).