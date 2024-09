Contra la inapetència, anhels

Creat: Actualitzat:

El papa Francesc, a les portes de l’any 2025, Any Jubilar de l’Esperança, demana als capellans i als responsables de santuaris marians que siguem sembradors d’esperança. El jubileu obrirà la porta santa, la posobra del proper Nadal. El papa Francesc, en ocasió del 8 de setembre, festa de la Nativitat de les Marededeus trobades, demanà que preparéssim el Jubileu amb la pregària. Posem, doncs, dels anhels a la mà estesa i ben oberta de la dolça Mare de tots, Patrona d’Andorra.

Anhelem que el papa, els bisbes, els mossens, els diaques obrim les portes del cor a tothom. Que donem generosament la mà a les persones creients i a les no creients. Que amb la mirada profunda, un ample somriure i “un bon dia i un cordial benvingut” acollim a tothom seguint l’exemple de la Mare de Déu de Meritxell. Prego a la Mare de Déu de Meritxell, la Dona del Sí a Gabriel i als germans, que a totes les persones que truquin a la porta del meu cor els acompanyi pel camí de la llibertat a prendre les decisions més saludables per a elles, per a les seves famílies, per al país Andorra.

Ens toca viure temps de boires que ens impedeixen veure en els ciutadans les persones que són. Demanem als governs i a tots els responsables de les nacions que practiquin la política de proximitat i de conversa, d’escolta activa per pactar la liberté, legalite i la fraternité. Anhelem que la Mare de Déu de Meritxell, Reina de la pau, faci realitat el somni de la pau fraternal a tot el món.

Dilluns, 9 de setembre, les escoles d’Andorra obren les portes del curs 2024-2025. No oblidem que la ignorància juga males passades. Ens porta per camins que no duen enlloc. Anhelem que els escolars tinguin com a hobby la lectura. Cobegem que els ensenyants agermanin la professionalitat amb la vocació d’educar. Desitgem que la família sigui la primera escola per als fills i filles d’Andorra, com ho fou la llar de Natazaret per al Fill de la falda de la MD de Meritxell amb un llibre a la mà. El que no s’aprèn a casa, menys s’aprèn a l’església i a l’escola!

L’educació en el lleure és la tercera pota del tamboret que completa l’educació familiar i l’educació reglada de l’escola. Anhelem que l’ADN de valors humans que el Punt Jove de Canillo ha escrit durant la convivència a la Borda de Meritxell a cada dit de la mà de la Mare de Déu sigui el full de ruta dels infants i joves d’Andorra. MD de Meritxell que el lleure aporti als infants i als joves el que han escrit el Punt Jove de Canillo a cada dit de la Mare de Déu de Meritxell: Fer país com ho anhela el síndic en dirigir personalment el taller “ser conseller, consellera”; Crear lligams d’amistat com ensenya el Petit Princep; L’esport del senderisme com ho predica el papa Francesc a la carta Laudato Si i la creativitat per deixar un món millor del que hem trobat com deia Baden Powel. Anhelem que la Gavernnera de Meritxell perfumi amb alegries i agraïments el camí dels infants, dels joves monitors i de totes les persones que fan possible el lema d’AINA: “A l’estiu, cap infant sense colònies”.

Anhelem que la Mare de Déu de Meritxell ompli d’èxit pastoral el viatge del papa Francesc a Indonèsia; que el món comprengui el desig del papa: islamistes i cristians treballem junts per la pau.

Anhelem que la Mare de Déu de Meritxell concedeixi a monsenyor Josep Lluís Serrano Pentinat, que és consagrat bisbe coadjutor del bisbat d’Urgell, la gràcia de ser el Bon Pastor del ramat d’Andorra i Urgell que el papa Francesc li confia.

Anhelem que els catorze confirmats per l’arquebisbe Joan-Enric Vives, diumenge 15 de setembre dins del mes meritxel·lià al recer de la dolça Mare i Patrona d’Andorra, siguin enfortits per l’Esperit Sant pels valors i dons que han rebut i treballat en la catequesi durant l’any: la saviesa, la ciència, la intel·ligència, el consell, la fortalesa, la pregària i l’amor.

Anhelem que el mes de setembre, mes de la creació, instituït pel papa Francesc, ens ajudi a complir el que cada dia demanem a la Visita Espiritual a la Mare de Déu: “Meritxell de la muntanya, ensenyeu-nos a admirar”.

Posem l’anhel de la més cordial felicitació, acompanyada d’un llantió al cambril de la Mare de Déu de Meritxell per a les Meritxells, les Núries, les Queralts, les Romeus, les Aurores, les Aran, les Urgells... Anhelem que cada una d’elles sigui llum, vida entre roques, far des del cim més alt, pelegrins, anunci d’un nou dia, aigua de vida com indiquen els seus noms.

Anhelo que el jubileu de l’Esperança per festejar els 2025 anys del naixement de Jesús, que obrirà la porta santa la posobra de Nadal, faci del Santuari de la Mare de Déu de Meritxell un jardí d’esperança per tal que tots els pelegrins puguin omplir-ne la motxilla per endur-se’n a casa seva.