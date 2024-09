Creat: Actualitzat:

La frase del poble andorrà “complir amb Meritxell” la vaig sentir del mai oblidat mossèn Ventura Trilla. Qui fou rector de la parròquia de Canillo i capellà del santuari de la Mare de Déu de Meritxell de l’any 1930 al 1963 m’alliçonava sobre l’acollida i la pastoral dels pelegrins als peus de la Mare de Meritxell. Em recordava a les vigílies de la solemnitat de la Nativitat de Maria, festa de Meritxell, que les autoritats i els ciutadans pugen a “complir amb Meritxell”. He procurat dins les meves limitacions seguir els consells del meu mestre mossèn Ventura: obrir les portes, saludar amb estimació, acompanyar els pelegrins i també turistes fins al cambril, des d’on la Meritxell ens allarga a tots la mà estesa i ben oberta.

Mossèn Ventura obria a les vuit les portes del santuari el dia de la festa patronal amb la celebració de la missa, anomenada de comunió. A les vuit del capvespre acomiadava els darrers pelegrins. Complir amb Meritxell per als síndics, delegats permanents dels coprínceps, els cònsols i ciutadans rasos era també una convivència de germanor de tot Andorra: els discursos del síndic i dels delegats permanents, la ballada de sardanes, el dinar de camp pels entorns de l’església n’era penyora. Amb raó, el conseller canillenc Armany em deia: “Aquest dia no hi ha partits polítics. Tots som un poble.”

Han passat 58 anys. Corren nous temps. Qui recorda el costum dels pares i de les mares de fer estrenar espardenyes als fills per anar caminant pel camí Ral i de les Barreres a l’església santuari de la Mare de Déu de Meritxell? Amb tot i això el toc d’atenció de mossèn Ventura “complir amb Meritxell” és de rabiosa actualitat. És una necessitat. Meritxell és la icona del Virtus Unita Fortior. Hem canviat “complir amb Meritxell” per la salutació cordial: “Ens veiem per Meritxell!”

Meritxell edita el llibret programa amb una tirada de quatre mil exemplars. Tothom hi és convidat. Gràcies al llibret les persones amb dificultats segueixen l’esperit de Meritxell des de casa. Sindicatura, Govern, comú de Canillo i Església fem equip per dona totes les facilitats i atractius als més de quatre mil pelegrins que pelegrinen davant la Santa Imatge Patrona i Mare durant els dies 7 i de la Santa Meritxell: gratuïtat del bus, sessió del Consell General, missa concelebrada per tots els mossens de l’Església de les Valls, piscolabis de germanor ofert per casa comuna de Canillo i pel Govern d’Andorra, ballada de sardanes, concert ofert pels Petits Cantors per clausurar la festa tancant les portes del Santuari a les dotze de la nit.

El síndic, Carles Ensenyat, demana a AINA, obra social, lúdica i educativa de la Mare de Déu de Meritxell, que els infants visquin culturalment i espiritualment Meritxell. Ensenyat en persona presidí a la sala del Consell al claustre dels miralls, el taller de colònies Soc conseller, soc consellera. Els infants i els joves donen vida a la divisa “complir amb Meritxell”. Agraïm al senyor síndic la seva col·laboració.

El curs de titulació d’educadors monitors i directors del lleure el clausuraren amb la missa d’acció de gràcies al Santuari de Meritxell. Anna Borrego de la Verge Blanca de Lleida, agermanada amb Meritxell i coordinadora i patrona de formació, digué al moment de la comunió: “Avui arribem al final d’un viatge que ens ha marcat profundament. Un viatge amb 31 ànimes, personetes que ens han omplert immensament. Ha estat un curs intens, ple de reptes, de rialles i també de moments d’incertesa, però sobretot, ha estat un curs de creixement personal i col·lectiu. Cada dia, hem après no només a ser millors monitors i directors, sinó també millors persones. Hem après de la Meritxell a escoltar amb el cor ‘Meritxell del silenci, ensenyeu-nos a escoltar’, a liderar amb humilitat ‘el Senyor ha mirat la meva petitesa’, i a estimar la feina que fem amb passió i dedicació amb un sí com el de la Meritxell...”

El Punt Jove de Canillo ha viscut dins el mes meritxel·lià la convivència a la Borda de Meritxell: jocs, cants, cuina, esports, conversa sobre la mà estesa i oberta a tots i a totes de la Mare de Déu de Meritxell. Ens fan compartir els fruits de la convivència amb el mural on a cada dit de la mà del Punt Jove hi ha els valors que volem per a tots els joves d’Andorra: respecte, estimació, socialització, companyonia i pau. La Marta, pelegrina de Meritxell, exmonitora dels anys vuitanta, ha estat testimoni de l’ofrena. Ha felicitat els joves: “Seguiu així, convivint, compartint. No oblidareu mai aquesta experiència. Us acompanyarà sempre, sempre us serà un dolç refugi. Creixereu, sereu forts i valents, per somiar, per fer camí. Doneu alegria, doneu la pau, doneu l’amor a canvi de res perquè la recompensa vindrà sola. Mare de Déu de Meritxell us confiem tots els joves de la Terra.”

El Punt Jove canillenc ha agraït les paraules de la Marta amb carícies al seu company Xocco, que s’ha posat molt content i hi ha correspost generosament.